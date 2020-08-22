〈能源盤後〉需求前景持續令人擔憂 原油下跌 本週升幅僅0.1%

週五 (21 日) 交易，原油期貨價格收低，COVID-19 疫情破壞經濟成長之際，原油需求前景持續令人擔憂，原油也持續承壓。

10 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 48 美分或 1.1%，收每桶 42.34 美元，但本週仍上升 3 美分或 0.1%。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 55 美分或 1.2%，收每桶 44.35 美元，本週收低 1%。

油田服務公司 Baker Hughes 公布，本週美國石油鑽機增加 11 個，達 183 個，終止連續 3 週下滑趨勢，構成原油價格壓力。

今年稍早由於疫情爆發，原油崩跌，石油鑽機數量大幅減少，目前較去年同期少了 571 個。

週五公布的歐元區採購經理人指數顯示，該地區經濟活動放緩；日本數據顯示，經濟活動持續下降。與此同時，歐洲部分地區和其他地區的新冠病例再度上升，令人益發擔憂能源需求前景。

分析師指出，亞洲地區因燃料需求貧乏，而減少煉油活動，這是令人不安的信號。

RBC 資本市場分析師 Michael Tran 表示，「簡單說，過去一個月原油需求退潮了。煉油產品的產量增加，以及終端用戶需求疲弱，抵消了紮實的煉油運行率之影響，導致過剩的汽油和柴油被出口或傾銷至開放市場。」

「這種模式壓低了區域煉油廠的利潤，可能導致煉油廠運行率降低並破壞原油需求。」他指出，在夏季駕駛旺季的尾聲，即將邁入秋季時，亞洲的利潤率是領先的市場指標。

「裂解價差擴大的情形 (石油工業和期貨交易為從中提取的原油和石油產品的價格之間的差距) 除非需求領導或者產量削減，否則不會改善。」

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