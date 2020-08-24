受疫情衝擊 今年全球大企業股息支付恐縮減23%

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對全球經濟帶來嚴重衝擊，據資產管理公司 Janus Henderson 最新報告顯示，全球大型上市公司支付股息的規模恐將因此縮減 17% 至 23%，最糟的情形下恐減少達 4000 億美元。

數據顯示，全球企業在今年第二季共支付了 3820 億美元的股息，年減 1080 億美元或 22%，是自 2009 年金融危機以來最嚴重的跌幅。

除北美地區以外，所有地區的股息支付均有所下跌。在全球範圍內，有 27% 的企業削減股息，而歐洲地區則有超過一半以上企業削減股息，其中更有三分之二的企業直接取消股息支付。

報告中指出，2020 年將是自金融危機以來全球股息支付最少的一年。報告預期，在最佳情況下，全球整體股息支付將下跌 17%，至 1.18 兆美元。而在最壞情況下，股息支付可能大跌 23%，至 1.10 兆美元。

歐洲企業第二季的股息支付大減 45% 至 770 億美元。其中，被歐洲央行下令停止支付股息的銀行業和其他金融公司占據半數。此外，受到大宗商品價格暴跌的嚴重打擊，礦業、石油業、非必需消費品公司的業務營運受到重創，導致股息支付大幅降低。

相較之下，科技電訊和醫療保健企業的股息支付並未受到影響，股息分別成長了 1.8% 和 0.1%。其中，微軟 (MSFT-US) 和蘋果 (AAPL-US) 今年首次躋身全球股息支付前十名公司，而雀巢仍然位居第一。

Janus Henderson 全球股票收益主管 Ben Lofthouse 表示：「股息的趨勢反映出當前社會和股市的趨勢。許多科技業的資產負債表強勁，或是看見了部分科技股增加股息。」

Lofthouse 認為，對於美國來說，市場最為關注的是第四季將會發生什麼，如果有許多企業大幅削減股息，那麼直到 2021 年底，股息支付都將維持在較低水平。