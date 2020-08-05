後疫情時代 基建產業高股息吸睛

新冠肺炎疫情蔓延，全球紛紛降息救經濟，利率因而一再下探。面對超低利時代，如何捕捉好利？專家建議，基礎建設產業營運相對穩健具有攻守兼備特性，較不受景氣循環影響，可望強化資產免疫力，而且該類型企業現金流因具有可預測性，也較願意配息，股利率可達 4% 以上 (請參考下圖)，市場吸睛度持續攀升。

基建產業兩大利基 商機持續發燒

新冠肺炎疫情來襲，全球經濟雖然陷入衰退，但也為基礎建設產業提供良好的投資契機，美盛投顧分析，原因有二，首先是受惠政策利多，基建規模擴大：新冠肺炎疫情使然，全球經濟步入衰退，各國政府因而擴大基礎建設投入，以刺激經濟成長。舉例來說，中國今年第一季發行的新增專項債券全部用於基礎建設，又如美國川普政府也呼籲增加基礎建設支出，以因應新冠病毒所帶來的經濟衰退。

二是新生活型態崛起，催生投資新契機：疫情改變了人類過往生活模式，在家辦公、視訊會議、遠距學習、線上購物等等網路需求激增，將成為未來的生活新常態，此潮流下，將帶動另一股基礎建設商機，例如疫情促使 5G 基地台、物聯網、數據中心等新基礎建設加速發展。

基礎建設股利率佳 成投資優選

今年全球股市震盪劇烈，多數股市逐漸收復失土，部分甚至創歷史新高，不過，目前疫情危機仍未解除，加上科技股近期漲多回檔，不少投資人開始居高思危，市場資金逐漸靠攏相對穩健的基礎建設產業。

美盛投顧指出，疫情影響全球股市甚巨，在各股市波動度攀升的情況之下，基礎建設類股因為多數為特許行業，營運相對受到政府保護，且可望提供較佳的股利率，因而受到投資人青睞。根據彭博統計，全球基礎建設 2020 年股利率達 4.24%(今年 6 月 15 日取得數據)，遠高於全球主要股市，相當亮眼。

不僅如此，不少非民生必需品及旅遊等相關企業礙於疫情關係，而暫停配息，反觀基礎建設產業的公用事業，較少在疫情後，有出現縮減配息之消息，讓投資人得以在疫情衝擊下，仍可望保有相對穩定的現金流。

美盛基建擁抱高品質企業 攻守兼備

目前市面上基礎建設相關基金，主要多著墨於防禦型資產的公用事業，不過，美盛凱利基礎建設價值基金（基金之配息來源可能為本金）（原名稱為：美盛睿安基礎建設價值基金 *）還納入成長型資產的基礎建設題材，具有攻守兼備的特性。

防禦型資產方面，著重穩健的現金流來源，可望發揮減輕下檔風險的作用，因此，該檔基金布局「受政府監管」的特許產業，例如水電瓦斯等民生息息相關的產業，多屬壟斷性質，為政府重要資産，而且不管景氣好壞，都能擁有相對穩定現金流，並較具有通膨避險能力，政府會隨通膨調整水費、電價，使其殖利率得以因通膨而變動。以過往十年歐洲國家電價漲幅爲例，法國、西班牙、英國、葡萄牙的通貨膨脹率約為 12%~24%，電價漲幅則可高達 40%~50%，遠勝於通膨漲幅。

成長型資產方面，主要掌握潛在的成長契機，布局受惠經濟成長的「使用者付費」產業，例如鐵路、公路、機場、港口、通訊設施等，有使用就必須付費，且市場需求及企業收益會隨著經濟發展而攀升。而且政府為了讓該類型企業維持營運，票價、過路費等定價策略，往往會連結國內生產總值，使其擁有合理的利潤空間。

5G、ESG 當道 新基建投資機不可失

美盛這檔基礎建設基金同時會與時並進，尋求新基建的投資機會，例如氣候變遷劇烈，全球掀起 ESG 投資熱潮，各國政府將大規模投入電動車、再生能源等基礎建設，以因應更為極端的氣候條件；又如新冠疫情後，居家上班、線上教學、醫療、購物等遠距模式的新生活常態下，高速網路需求迅速攀升，加速了基地台、數據中心等 5G 基礎建設發展。諸如 ESG、5G 此類的基礎建設投資主題，也是該基金特別著墨之處。

不僅如此，該檔基金也會根據市場狀況，全面檢視投資組合，彈性調整防禦型與成長型的投資配置，確保品質經得起「市場」考驗。例如面對新冠肺炎衝擊，今年 3 月市場崩跌之時，主要佈局防禦性高、偏好「收入脫鉤」類型公用事業，以電力、燃氣、供水等受疫情衝擊較低的產業為主；同時也會趁低吸納消費者付費型資產，例如 5 月澳洲開始解禁，預期汽車、貨櫃車的運輸將逐漸復甦，便趁機加碼澳洲收費公路運營巨頭。

由於本基金布局重點以營運與現金流穩定、股利較好，且獲利可預測的優質企業為主，例如美國具領導地位的 5G 通訊商、全球離岸風力發電產業龍頭廠商等等，以尋求價值長期穩定成長之目標，減少收益變動的不確定性。

目前經濟前景未明，市場劇烈震盪已是常態，投資人必須著重投資標的防疫能力，包括抗跌程度、經濟復甦敏感度等，加上債券殖利率持續下跌，負利率逐漸當道，值此環境之下，投資組合可以考慮納入美盛的基礎建設基金，既可幫助強化資產防疫力，同時還可望擁有較優質的股息，是零利率時代不錯的選擇。

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* 本基金於 6 月 29 日更名

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一般配息類股：對每一股票型基金之配息型股份類別 (不含增益配息型類股)，其股利宣布時，若有投資淨利，將宣布爲股利。

增益配息型類股：股票型基金之配息來源為基金投資標的所配發之股票股利，因投資標的股利發放頻率及日期不一，造成基金每月收到之股票股利收入將不平均。若當期收到投資標的之股利收入大於預計配息率，則基金僅由股利收入發放配息。若當期收到投資標的之股利收入低於預計配息率，則投資經理人得利用前期保留之股利收入，於必要時，亦得自本金配息，使配息率穩定。投資經理人將定期審視視投資標的股利率水準及基金績效而調整配息率，使基金配息率貼近股利率，避免配息過度侵蝕本金之情形。

增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額减損。

基金配息組成項目表已揭露於本公司網站，投資人可至 https://www.leggmason.com/zh-tw.html 查詢。

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