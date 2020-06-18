〈晶電攜手隆達〉加速Mini/Micro LED應用轉量產 與OLED拚搏拉大差距

LED 廠晶電 (2448-TW) 與隆達 (3698-TW) 擬換股共同成立投資控股公司，新成立的控股公司將強化投資 Mini/Micro-LED 顯示器，及三五族半導體領域，加速推進 Mini LED 應用研發轉量產，以在與 OLED 顯示應用拚搏中勝出，並拉大差距。

晶電與隆達擬成立控股公司，屆時晶電與隆達都將成為該控股公司持股 100% 子公司，2 家公司將獨立運作，而新控股公司未來除繼續投資 2 家公司現有業務外，並將強化投資 Mini/Micro-LED 顯示器、智慧感測及三五族半導體微電子元件領域先進技術。

待控股公司成立後，雙方將進行資源整合，落實專業分工，晶電專注上、中游，隆達將成為晶電重要客戶之一；隆達則聚焦下游，晶電成為隆達重要供應商之一 。雙方將在產品與技術發展藍圖及資源運用上聚焦，可加速研發轉量產，避免重覆投資、以降低成本，將效益極大化。

晶電董事長李秉傑表示，LED 在顯示科技新應用競爭，不僅要勝出，且要在最短的期間內，拉大與其他競爭技術差距，在此關鍵時刻，LED 業者亟需更多合作。控股公司未來將通盤運籌，將資源做最有效運用，宏觀規劃產業鏈策略合作，旗下各子公司在這個平台上，將會有更好的發展空間。

隆達董事長暨執行長蘇峯正表示，公司跨足 LED 上中下游，不僅擁有各段製程技術人才、及光機電熱整合力，同時掌握下游客戶、擁有貼近市場優勢。未來雙方深化合作後，晶電將成為隆達重要晶粒策略合作夥伴，隆達則專注發展封裝與模組產品技術，提供國際終端應用客戶更即時服務。

隆達大股東面板大廠友達 (2409-TW)、及全球 LED 照明龍頭 Cree，對於此項合作樂見其成。隆達副總經理張博儀表示，客戶對雙方合作中性看待，也有面板客戶希望與晶電合作，盼能藉此加速 Mini/Micro LED 技術應用，拉大與競爭對手的差距。

雖然雙方將成立控股公司，不過，晶電副總經理張世賢表示，今年資本支出沒有改變，產能也維持原先規劃，至於晶電旗下子公司元豐新科技的 Mini LED 後段業務，主要著重在技術發展與設計上，未來可外包合作。