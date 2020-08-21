〈富邦金法說〉海外子行獲利兩樣情 富邦華一年增7成 富邦香港年減9成

富邦金 (2881-TW) 今 (21) 日舉行線上法說會，台北富邦銀行今年上半年稅後純益 98.52 億元，年減 11%，其中，海外兩大子行富邦華一和富邦香港獲利呈現兩樣情，富邦華一在上半年存、放款皆創歷史新高下，稅後純益年成長超過 7 成；但是，富邦香港上半年受疫情影響及個案逾期放款增加提存，使稅後純益年減逾 9 成。

台北富邦銀行今年上半年稅後純益 98.52 億元，核心收益主要來自利息淨收益及手續費淨收益，利息淨收益年成長達 11.9%。由於企業授信與個人放款帶動，全行放款餘額年成長 7.2%，若不含政府放款，全行放款餘額年成長達 10%。

而台外幣授信餘額達「雙位數成長」，整體企業授信餘額年成長 13.4%；中小企業授信餘額年成長 10.3%，佔企業授信比重穩定維持於 40% 以上；房屋貸款餘額年成長 6.1%，動能穩定提升；其他個人授信餘額年成長 12.3%，佔整體個人授信比重提升至 10.6%。

北富銀台外幣存款成長良好，其中，外幣活存成長強勁，活存比提升帶動資金成本優化；存放比維持穩定，若含外幣債券投資，外幣資金運用效率達 73%。資產品質維持穩健，截至 6 月底，逾放比 0.19%，備抵呆帳覆蓋率 692.65%，持續優於產業平均。今年上半年北富銀手續費淨收益較去年同期成長，主要由於信用卡淨收益成長帶動，而在財管業務手續費淨收益方面，投資商品收益較去年同期成長 30.1%。

北富銀總經理程耀輝表示，下半年放款預期還是將延續動能，而因資產結構的調整，全年淨利差相較去年底的 1.1%，將下滑 4~6 基點，不過仍較年初預估的 6~8 基點為佳；手續費淨收益上半年微增 1.5%，主要是信用卡貢獻成長最大，全年預期手續費淨收益將持穩至小幅增長。

至於信用成本部分，程耀輝說，目前不良率約 0.18%，尚未看到較大的單一案件違約可能性增加，整體信用成本應該有機會維持目前水準，且因正常提存提高，整體覆蓋率預估有上升空間。

而海外子行方面，富邦華一銀行今年上半年存、放款皆創歷史新高，年成長分別達 43.8% 及 28.6%，帶動資產規模成長 37.6%。受惠於淨利息收入及投資收益帶動，稅後純益達人民幣 2.83 億元，較去年同期大幅成長 72.5%。且由於資產品質控管得宜，備抵呆帳覆蓋率及逾放比皆優於去年同期表現。

為了強化富邦華一銀行資本結構，台北富邦銀行今年將以人民幣 10 億元 100% 認購富邦華一銀行現金增資的股權，目前富邦華一銀行已在大陸 10 個省和直轄市佈建 27 個營業據點，為大陸唯一全牌照經營，且營業據點最多、規模最大的台資銀行。

而富邦香港上半年放款維持穩健策略，企業貸款帶動放款餘額年成長 3.9%，存款年成長 9.2%，並持續增加存款吸收以因應市場流動性的可能變化。但是，受疫情影響及個案逾期放款增加提存，使稅後純益下滑到 0.26 億港幣，年減 93.4%。

程耀輝強調，北富銀香港呆帳費用都是一般提存費用，並沒有個案特別提存，目前資產品質依舊穩健。其中富邦香港上半年提存增加 1.5 億元港幣，其中 6000 萬元是個案，富邦金總經理韓蔚廷強調，絕大多數都是一般提存。

