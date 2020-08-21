宅購物夯 富邦momo卡發卡量將突破30萬張 居最大電商聯名卡

富邦金 (2881-TW) 旗下台北富邦銀行今 (21) 日表示，網購已成為後疫情時代消費的主力通路，也因此帶動電商聯名卡發卡量，momo 卡這個月將一舉突破 30 萬卡，躍居市場第一大電商聯名卡。

北富銀表示，momo 卡友大多是網購愛用者，根據信用卡大數據分析，卡友在 momo 購物網每月平均消費次數及刷卡金額，均遠高於一般 momo 會員，其中刷卡金額更是近 2 倍，顯示 momo 卡的超值回饋與好用度深獲卡友認同。

北富銀進一步指出，今年疫情推升網購普及性，依統計，富邦卡友今年 1~7 月光是 momo 購物網的簽帳金額就比去年同期成長近 3 倍，相當驚人，網購已成為後疫情時代消費的主力通路，此帶動電商聯名卡發卡量，以目前發卡量來看，momo 卡下周可望一舉突破 30 萬卡，躍居市場第一大電商聯名卡。

看準網購商機，且 momo 卡稱霸電商聯名卡市場，只要 8 月底前在 momo 購物網刷卡消費，400 大品牌不限金額享 10% 回饋無上限，週六再加碼一倍，等於最高回饋 20%；三大外送平台、四大影音平台及三大計程車服務，消費刷 momo 卡不限金額享最高 10% 回饋等，進一步趁勝追擊搶攻網購族的荷包。