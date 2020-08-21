台股反彈大漲245點 外資中止連3賣 三大法人買超63.88億元

繼昨 (20) 日大跌 416 點後，台股今 (21) 日由權值股領軍群起反攻，台積電、聯發科回神穩盤，指數大漲 245.2 點，收 12607.84 點，驚險站回 12600 點關卡，周線中止連 9 紅翻黑。外資中止連 3 賣，認錯回補 56.03 億元，三大法人共買超 63.88 億元。

觀察籌碼面，外資中止連 3 賣，大買台股 56.03 億元；投信同樣轉買 9.11 億元；自營商小幅調節 1.29 億元，三大法人合計買超 63.88 億元。

電子權值股方面，台積電開高走高，一改昨日頹勢，上漲 2.29%，收在 424.5 元；鴻海上漲 1.43%，收在 78.2 元；聯發科強勢反彈大漲 6.9%，重回 600 元關卡，收在 604 元；大立光多空拉鋸，走勢震盪，尾盤翻黑，下跌 0.42%，收在 3545 元。

就其他權值股表現來看，台塑四寶漲幅均超過 1%，國泰金、富邦金、兆豐金、中信金也站穩盤上，和泰車強勢大漲 5%，中鋼同樣收紅，統一則以平盤作收；宏碁、英業達、華碩、緯創、仁寶也收紅，廣達弱勢收黑。

遊戲族群成盤面焦點，由鈊象漲停領漲，大宇資大漲 8%，歐買尬、網龍也漲逾半根停板，宇峻、辣椒、傳奇、智冠、隆中漲幅同樣超過 3%。

自行車受惠需求熱絡，業績題材帶動下，愛地雅強攻漲停，美利達大漲 7%，巨大、日馳、利奇也漲逾半根停板。

法人指出，國際主要股市都還在季線之上，台股要跌破季線的機率微乎其微，市場仍將追逐高殖利率標的，台股後市仍不看淡，不過，上檔面臨 5 日線、月線等重重反壓，盤勢不排除再進入高檔震盪格局。