〈台股盤前〉美股開低走高 可望同步迎來短線反彈

美股週四開低走高，那指更是再度改寫歷史新高，而台股昨 (20) 日大幅拉回修正於 400 點後，法人認為，在美股走揚激勵下，可望迎來一波短線反彈。

美中確定近日舉行通話會談，抵銷初領失業金人數增加的利空消息，美股週四在蘋果、特斯拉等大型科技股強勢上漲下，那指漲 118.49 點或 1.06%，收 11264.95 點，續創歷史新高；道瓊上漲 46.85 點或 0.17%、標普 500 漲 10.66 點或 0.32%，不過，費半下跌 19.73 點或 0.90%，收 2181.04 點。

市場消息方面，全球半導體微影大廠艾司摩爾（ASML）的 EUV (極紫外光) 全球技術培訓中心昨日在台南科學園區開幕，台積電主管出席時指出，可望解決在疫情期間派員赴荷蘭訓練的困擾，加速訓練操作人員，有助提升 5 奈米以下先進製程良率。

而台積電也公告，投入 8.6 億元，向太陽能廠益通購買南科廠房與附屬設施，為今年第三度購買南科鄰近公司廠房，累計已投入逾 51 億元在南科買廠。

聯發科宣布成功與 Inmarsat 合作，以 NB-IoT 晶片完成 5G 物聯網高軌衛星資料傳輸測試，整合衛星通訊和行動通訊網路，順利克服高軌衛星傳輸訊號弱及訊號延遲的挑戰，掌握傳輸時間，有效補足 5G 地面基地台覆蓋率限制。