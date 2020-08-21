壽險業保費懸崖連三月收斂 惟銀保通路占比跌破5成

今 (2020) 年以來壽險公司出現保費懸崖，新契約保費衰退幅度最高峰時，年衰超過 4 成，不過，近三個月衰退已逐步收斂，據壽險公會最新統計，截至 7 月底為止，全體壽險業新契約保費收入減幅收斂至 30.7%。然而值得留意的是，銀行保險通路占比卻跌破 5 成，顯示保險新制衝擊銀保通路業績。

今年 1-7 月壽險業總保費收入達 1 兆 8124 億元，較去年度 1 兆 9676 億元減少 7.9%；其中，新契約保費收入 5035 億元，較去年度的 7263 億元減少 30.7 %，續年度保費收入 1 兆 3089 億元，較去年度 1 兆 2412 億元增加 5.4%。

壽險新契約保費收入雖然仍年減超過三成，但已連續三個月衰退幅度縮小，今年前四月年減 41% 為衰退高峰。

新契約保費收入 5035 億元中，各個通路業績分別為：壽險公司本身行銷體系 2086 億元、佔 41.43%；銀行經代保代通路 2436 億元、佔 48.38%；傳統保險經紀人、保險代理人僅 512 億元、佔 10.18%。

雖然，銀行經代保代通路的占比仍高於壽險公司自身行銷體系通路，但相較於過往總在 5 成以上，顯示受到保險新制衝擊，銀行銷售保單的業績已受到影響，若全年銀行通路銷售新契約保費占比維持低於 50%，恐將是 12 年來首見。