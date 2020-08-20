〈英特磊法說〉下半年營運逐季好轉 氮化鎵9月開始試產

英特磊 IET-KY(4971-TW) 今 (20) 日召開法說，展望下半年，董事長暨總經理高永中表示，第 2 季受疫情干擾公司營運，但隨著砷化鎵 (GaAs) 訂單增加、國防訂單發酵，預期下半年營運將逐季好轉，也將開發氮化鎵 (GaN) 產品，估 9 月開始試產。

高永中表示，展望下半年，砷化鎵 VCSEL 磊晶片目前穩定供貨，國防 pHEMT 訂單也持續增加，其中磷化銦 (InP) 則以 PIN、HBT 及 APD 為主，第 3 季也將加快客戶對新廠磊晶片認證，國防銻化鎵合約部分，簽署進度、紅外磊晶片新增機台也已投入生產。

氮化鎵 (GaN) 方面，高永中指出，機台已完成組裝進行試機，預計 9 月開始試產，也已取得美國能源部合約，發展電力應用元件，日前也宣布與韓國 IVWorks 合作，共同開發 MBE GaN on Si，但今年以試產為主，估明年放量，但營收比重不到 1 成。

英特磊第 2 季產品營收比重，砷化鎵占營收比重 36.2%、磷化銦 50%、銻化鎵及其他約占 13.8%，其中，砷化鎵因車用需求下降約 4 成，導致比重下滑，產品應用方面則仍以光纖網路、高速傳輸元件、汽車防撞與車用為主。

英特磊受疫情影響，第 2 季單季由盈轉虧，單季虧損 790.7 萬元，每股虧損 0.22 元，累計上半年虧損 570.8 萬元，也較去年由盈轉虧，每股虧損 0.06 元，高永中表示，第 2 季因部分員工出現疑似案例，為避免感染擴大，公司進行大規模隔離、防疫措施，造成人工成本增加、生產效率下降，但確認全體員工並無確診病例。