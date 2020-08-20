泰碩出貨中興5G基站訂單全面停擺 單月營收少2億元

中國電信商華為與中興通訊加速去美化，其中台散熱廠泰碩 (3338-TW) 為中興通訊 5G 基站供應商之一，據悉，由於泰碩與中興共同開發的基站 AAU 需重新設計，自 8 月開始中興相關產品出貨全面停擺，預期將延續至年底，法人估，泰碩 9 月起每月營收都將少掉 2 億元。

從泰碩營收來看，6 月放量出貨 5G 基站 AAU3.0，月營收 5.32 億元，寫歷史次高；7 月出貨量開始減少，營收降到 4.21 億元，月減 20.78%、年增 2.77%；法人認為，泰碩下半年還有手機、伺服器及筆電支撐，但少掉 5G 基站，營收動能將顯著降溫，甚至可能影響明年營運。

泰碩與中興共同開發出 5G 基地台中的主動天線 (AAU)3.0 規格，佔營收比重約 5%，受美中關係緊張影響，中興布局 5G 基站速度放緩，加上無法取得部分零組件，與客戶共同開發的基站 AAU 需重新設計。

據了解，泰碩原期盼更改設計時程約需 3 個月，盼今年底前能重新出貨，不過僅 7 月小量出貨， 8 月幾乎停擺，且恐影響至年底，估影響第 4 季約 6 億元營收，目前泰碩已前往中國，與中興討論設計方向。

泰碩表示，儘管 5G 基站出貨受阻，但下半年進入手機出貨旺季，第 4 季手機拉貨動能可望提升，加上使用熱板的電競筆電陸續出貨、伺服器需求暢旺，估營收可優於第 3 季。

泰碩上半年散熱模組營收比重 56%、熱管 / 均溫板佔 24%，其中散熱模組中，通訊佔 23%、伺服器佔 10%、其他佔 23%，熱管 / 均溫板中，手機佔 9%、其他佔 15%。