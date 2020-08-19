〈杏一法說〉下半年營運可望回升 今年每股純益力拚維持4元

杏一 (4175-TW) 今 (19) 日召開法說會，總經理蔡德忠表示，隨著中國疫情趨緩，門市營運逐步回升，兩岸展店數量維持每年 10% 成長，若疫情獲得控制，下半年獲利可望回升，法人估，杏一今年每股純益仍可維持 4 元水準。

杏一目前在中國開設 16 家門市，其中 8 間進駐醫院院內，蔡德忠指出，中國門市去年業績已開始獲利，但今年第 1 季受到疫情衝擊，中國醫院幾乎不看診，門市營收幾乎腰斬，直到今年 4 月醫院陸續開放看診後，營運才恢復至往年水準，若疫情未擴大，營運可望穩定增長。

台灣市場方面，杏一全台共有 262 家門市，其中醫院型門市有 207 間、社區型有 53 間，蔡德忠表示，醫院型門市主要鞏固與醫院間的關係，因此開始布局醫院外包業務，如物品洗滌，目前已與 8 家醫院合作。

蔡德忠坦言，醫院外包業務多屬於標案，因此競爭激烈，加上公司較晚進入產業，仍處於耕耘階段，雖然洗滌業務僅佔整體營收比重 1%、營收貢獻小且利潤低，不過有助擴展未來醫院型門市。

副總經理魏子文指出，社區型門市鎖定亞健康族群為主，其中 28 家為健保藥局，儘管有執照的藥師成本較高，但人才難尋，因此未來新開設門市，若有徵到執照藥師，就會設立成健保藥局，此外，近期也會陸續導入美妝、生活相關用品。

杏一 7 月營收 4.83 億元，月減 8.94%、年增 8.89%；累計前 7 月營收 33.03 億元，年增 11.45；上半年稅後純益 6876 萬元，年減 1.9%，每股純益 2.21 元。