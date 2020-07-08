醫院解除管制 杏一6月營收衝破5億元 創同期新高

醫療通路商杏一 (4175-TW) 今 (8) 日公布 6 月營收，受惠台灣疫情趨緩，醫院解除管制措施，門診量回流，營收衝破 5 億元大關，來到 5.3 億元，月增 31.11%、年增 14.5%，創歷史同期新高。

杏一第 2 季營收 13.83 億元，季減 3.49%、年增 6.55%；上半年營收 28.18 億元，年增 11.86%。

杏一表示，由於醫院陸續解除管制措施，門診量同步回流，加上年中慶等優惠銷售活動刺激銷量，及消費者對保健、防疫產品需求持續強勁，帶動營收增長。

展望後市，杏一表示，民眾對於防疫類產品需求強勁，買氣可望延續，加上斥資 14 億元打造的智慧物流中心，已經進入測試運作階段、小量出貨，法人看好，下半年營運可望優於上半年及去年同期。

法人認為，杏一的智慧物流中心正式啟用後，可滿足未來全台 450-500 間門市及電商通路需求，帶動營收成長 1 倍，雖然智慧物流中心會造成費用成本增加，但只是短期營運受到影響，全年來看效益大於影響。

杏一目前在兩岸共有 276 間門市及 21 座商場，其中在中國市場方面，去年全年擺脫虧損，小賺約 270 萬元，在疫情趨緩下，若下半年疫情未捲土重來，杏一中國營運可望較去年小幅成長。