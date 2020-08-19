搶救北市住房率 三大飯店集團聯手打造台灣版塞納河遊船

儘管國旅復甦，帶動花東和離島國旅正夯，不過，北市飯店業住房仍明顯落後，國內三大飯店集團包括雲朗觀光、凱撒飯店連鎖和老爺酒店今 (19) 日宣布，推出跨品牌通用券之外，再次攜手推廣城市旅遊，強打台灣的塞納河遊船，拉升各家北市據點住房表現。

雲品 (2748-TW) 所屬雲朗觀光集團指出，國旅復甦，城市旅遊卻不得到國人青睞。據觀光局最新統計，台北地區國際型觀光飯店上半年平均住房率僅 23.24%，平均房價僅 4053 元，比起去年同期平均住房率逾 74%，平均房價 4584 元，住房率直落甚至比腰斬還慘。

雲品說明，新推廣的遊輪度假城市之旅以河川文化為發想，將既有的飯店餐飲優勢結合淡水河夜景體驗，以大型河輪包船形式，將帶旅客搭乘 500 噸級的觀光遊輪，整體方案搭配自助晚宴、Live Band 和星級住宿，比照塞納河遊船，自 10 月 24 日首航，共計出航 12 航次打造浪漫城市旅遊。

為增加此行程的競爭力，三大連鎖飯店集團祭出的飯店住宿共有君品酒店台北、台北凱達大飯店、台北凱撒大飯店、板橋凱撒大飯店、趣淘漫旅 - 台北、北投老爺酒店等 6 間飯店可選擇，成為北台灣首見的全新旅行選擇，力拚藉此拉抬飯店第四季傳統淡季的住房表現。