飯店業Q2營運壓力重 雲品首見轉虧 高野虧損創單季最大

飯店業陸續公布第二季財報，不少業者罕見呈現虧損，繼寒舍 (2739-TW)第二季續虧 7753 萬元，每股虧損 0.77 元後，雲品 (2748-TW) 今 (10) 日公布第二季財報也首次單季虧損，稅後純損 285 萬元，每股虧損 0.04 元，高野 (2736-TW) 單季也虧掉 4564 萬元，每股虧損 0.93 元，創單季最大。

雲品第二季合併營收 2.43 億元，年減 55.4%，營業毛損 470 萬元，年減 103.01%，毛利率 - 1.94%，年減 30.64 個百分點，營業虧損 7089 萬元，年減 253.6%，營業利益率 - 29.21%，由於政府紓困金挹注業外收入，緩和虧損壓力，稅後純損 285 萬元，每股虧損 0.04 元，仍是歷來首見單季虧損。

高野第二季合併營收 8296 萬元，年減 44.5%，營業毛利 2785 萬元，年減 55.33%，毛利率 33.56%，減 8.13 個百分點，營業虧損 4180 萬元，營業利益率 - 50.38%，較去年同期 - 13.3% 續減 37.08 個百分點，稅後純損 4564 萬元，每股虧損 0.93 元，為連 2 季虧損。

上半年來看，雲品稅後純益 459 萬元，每股純益 0.07 元，高野稅後虧損 5749 萬元，每股虧損 1.17 元。

雲品指出，5 月底以來全台外出消費和出遊意願明顯增加，帶動旗下日月潭雲品溫泉酒店假日住房率達 85% 以上，進入 7 月後，雲品 7 月整體住房率達 90% 之上，較上月成長 30%，甚至較去年同期住房率更高，而君品酒店餐飲、館外餐飲業務的頤品大飯店，以與君品 Collection 宴會平台等，也明顯受到外食消費升溫挹注。

雲品認為，近期住房、餐飲業務已建明顯復甦跡象，但由於疫情不確定性仍存在，防疫相關措施不中斷，並持續關注疫情走向。