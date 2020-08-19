IE即將走入歷史 微軟11月起逐步終止支援IE11

據報導，曾廣為使用的微軟 (MSFT-US) 的網頁瀏覽器 Internet Explorer(IE) 即將走入歷史，微軟在公告中表示，將於今年 11 月底開始，陸續停止 IE 11 的支援服務，網頁瀏覽器將由 Microsoft Edge 取代。

公告指出，聊天視訊通訊軟體 Microsoft Teams 將於 11 月 30 日開始終止對 Internet Explorer 11 的支援，並且從 2021 年 8 月 17 日開始，Microsoft 的應用程式，包含 Office 365、OneDrive、Outlook 等的 Microsoft 365 也將停止對 IE 11 的支援。

屆時，用戶將不再能透過 IE 來使用 Microsoft Teams，或是 Microsoft 365 上的各項辦公室應用程式服務。未來將以相容 Microsoft Edge 瀏覽器為主，藉此逐步淘汰 IE 11 瀏覽器。微軟表示，儘管 IE 11 仍將持續運作，但期望用戶能逐漸轉移。

微軟指出，儘管對於部分 IE 11 企業用戶來說，要轉移瀏覽器有些困難，但是 IE 11 的支援技術已經無法趕上市場需求，同時新款 Microsoft Edge 瀏覽器也早就加入 IE 瀏覽器相容模式，部分由 IE 瀏覽器規格打造的網路服務，依然可透過新款 Microsoft Edge 來運作。

事實上，在微軟推行新款 Microsoft Edge 瀏覽器時，就已經透露了將逐漸淘汰 IE 11 瀏覽器，該公司針對市場主流使用瀏覽器幾乎以 Chromium 架構打造。微軟也計劃在 2021 年 3 月 9 日終止對舊版本 Microsoft Edge 的支援。微軟持續推動用戶轉向新的基於 Chromium 架構的 Edge 瀏覽器。