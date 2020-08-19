台股跌近百點摜破12800點 三大法人聯手賣超46億元

台指期今 (19) 日結算，但台股持續受到華為禁令的干擾，電子族群有壓，台積電、聯發科等大型權值股震盪走跌，指數跌幅擴大，摜破 5 日線、10 日線及 12800 點關卡，成交值略放大至 2536 億元，三大法人同站賣方，合計賣超 46.06 億元。

加權指數終場收在最低 12778.64 點，下跌 93.5 點或 0.73%，成交值 2536.85 億元。觀察籌碼面，外資持續賣超 6.35 億元；投信賣超 1.3 億元；自營商同步賣超 38.41 億元，三大法人合計賣超 46.06 億元。

台積電翻黑，終場下跌 1.3%，收 427.5 元；鴻海同步走跌，80 元關卡得而復失；股王大立光展開反彈，終場小漲 0.3%，收 3725 元。受美國擴大封殺華為影響，聯發科股價翻黑跌逾 1%，面臨 600 元關卡保衛戰；射頻 IC 廠立積持續跌停，創前波低點。

被動元件為盤面弱勢族群，國巨、華新科皆大跌近半根停板，大毅、奇力新、禾伸堂也有 1-3% 的跌幅；太陽能族群漲多回檔，達能、茂迪亮燈跌停，聯合再生、太極等跌勢也相當重。

盤面上，散熱族群最為強勢，奇鋐強勢亮燈漲停，雙鴻、超眾、曜越、建準等多檔漲勢也相當強勁；PCB 族群的欣興、南電人氣也居高不下；面板股重獲資金青睞，彩晶漲近 3%，友達、群創同步走高。

水泥、造紙、玻璃、營建、運輸及生技等類股仍是資金主流，其中，造紙廠正隆、永豐餘強勢大漲約半根漲停板上下；水泥龍頭台泥逆勢上漲逾 1%；食品股鮮活果汁、味全、卜蜂、大成漲勢也不俗；玻陶小兵中釉攻上漲停；航運股長榮、萬海、台航等也在盤面上表現。