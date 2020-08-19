台電南投首座光電場 採不開挖工法、引進牛電共生

台電今 (19) 日表示，南投水里鄉車埕大彎地區歷經 921 大地震後，曾是台電南投明潭電廠的棄渣區，現在已成為百萬瓦裝置容量太陽光電電場 (約 1 MW)，截至今年 7 月底，已發出 60 萬度電，約相當於 1800 戶家庭一個月用電量，同時也引進 2 隻黃牛，首採「牛電共生」的自然除草方式。

台電說明，大彎光電場址過去是台電開鑿明潭電廠引水隧道時放置碎石的棄渣區，也曾在 921 大地震時成為災民收容所，近來為積極活化閒置土地資產，以創新工法打造佔地 13 公頃的光電園區，為濁水溪流域綠能發電走廊注入一劑強心針。

台電特地選擇於大地震 20 年後的 2019 年 9 月 21 日當天發出第一度電，去年底正式完工後，又持續規劃 8MW 二期工程，預計 2021 年底完工後，將成為台電現有裝置容量第三大的太陽光電場址。

台電指出，大彎光電場址地勢佈滿大小不一的棄渣巨石，高度落差也超過 3 公尺，因此，採保留原地貌的友善工法施工，全程不進行挖掘，以打擊方式釘置樁頭，擠出樁位再以混凝土穩固基礎，降低施工整地對環境的傷害，為光電設備施工首見。

台電表示，大彎光電場由 3320 片高效能光電板組成，光電面板下空間若為雜草覆蓋，恐影響發電效率，台電要求場址維護不得使用除草劑，因此，首度與農委會畜產試驗所合作，引進 2 隻台灣黃牛，採行自然除草方式的「牛電共生」計畫，每年可省下大筆除草作業費用。