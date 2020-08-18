三大法人聯手調節聯發科近萬張 外資終止連三買

台股今 (18) 日受美國加強華為禁令，衝擊相關概念股全面重挫、權值三王也同步走弱，終場下跌 83.97 點或 0.65%，收 12872.14 點，三大法人同步站在賣方，其中，外資終止連三買，轉賣聯發科 8296 張，投信、自營商也分別調節 1294 張、526 張。

期貨方面，外資減碼多單 2847 口，多單未平倉口數來到 26921 口，投信加碼 254 口空單，空單未平倉口數來到 32683 口，自營商則加碼 880 口多單，多單未平倉口數達 10578 口。

外資前十大買超標的，續買超航運股長榮達 11632 張居冠，玉山金也有 10473 張，國喬 9907 張、宏碁 8686 張、和桐 8470 張，台積電 8299 張、友達 8185 張、欣興 7869 張、技嘉 6242 張、鴻海也有 4332 張。

賣超方面，外資大賣富邦 VIX 17403 張，京元電 14983 張、中石化 10446 張，聯發科也有 8320 張，金融股中元大金、中信金、新光金也遭分別賣超 8876 張、8296 張、6321 張，其他還包含緯創、寶成、華航。

投信則鎖定彩晶大買 5000 張、台泥 4572 張、長榮 3560 張，其他則依序為聯電、台肥、萬海、鈺齊 - KY、宣德、佳世達、瀚宇博；前十大賣超，兆豐金遭賣 2200 張居冠，旺矽 1715 張、中信金 1693 張、精材 1628 張、英業達 1300 張、聯發科 1294 張，其他依序為元太、聯詠、穩懋、強茂。

法人指出，在華為利空衝擊下，電子概念股短線恐拉回整理，部分漲多股也面臨修正壓力，資金持續從電子族群轉向中小型傳產股，但國際局勢變化仍將左右盤勢，建議投資人操作保守觀望，切勿貿然追價。