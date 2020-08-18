〈台股盤前〉類股輪漲推大盤驚驚墊高 挑戰萬三關卡在望

台股指數昨日終場大漲 160.65 點，收在歷史收盤新高 12956.11 點，站穩 12900 點大關，成交值 2215.15 億元，而美股昨日同樣漲跌互見高檔震盪，其中費半指數續漲 1.22%，有利台股電子族群續航力，法人認為，今 (18) 日盤勢仍可望維持類股輪流走強、指數震盪盤堅的格局，有望持續驚驚漲上看萬三關卡。

美股方面，四大指數僅道瓊指數下跌。終場道瓊指數跌 86.11 點或 0.31%，收 27,844.91 點；而標普 500 指數上漲 9.14 點或 0.27%，收 3,381.99 點；那斯達克指數上漲 110.42 點或 1.00%，收 11,129.73 點；費城半導體指數上漲 26.81 點或 1.22%，收 2,227.61 點。

不過，仍要留意的是，美國國會將休會至 9 月中旬，新一輪刺激法案持續卡關，且美國商務部昨日新增 38 間華為子公司入實體清單，再加上美中第一階段協議會談無限期延期中，對市場增添變數。

三大法人昨日同步買超，合計買超 139.96 億元，其中，外資買超 96.5 億元，為連 3 買，投信買超 7.28 億元，為連 2 買，自營商也大買 39.8 億元，並創近 1 個半月來單日最大量。

供應鏈傳出，8 吋晶圓代工產能供不應求，聯電將開漲價第一槍，11 月起採用新價格，平均漲幅 5-10%，而面板驅動 IC 廠聯詠、敦泰已表示，將與客戶溝通反映成本上揚，調升觸控暨驅動整合 IC 售價。

蘋果機殼供應商可成因有重大訊息待宣布，今暫停交易，外傳可能是組裝廠立訊或玻璃面板廠藍思科技這兩家陸企擬入股，或出售中國廠區予陸企。

法人認為，台股多頭格局無虞，且非經濟變數例如美中貿易協議、二次疫情等，應不至於有不可控的狀況，隨著三大法人積極回補操作，指數繼續震盪偏多挑戰站穩萬三關卡可期。

