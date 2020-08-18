【袁志峰專欄】舊經濟股做好 恒指上試25800點

8 月 18 日推介 - 中手游 (302, 上日收市 $3.57)

1) 股市前景

港股昨日跟隨 A 股上升，當中舊經濟股明顯跑赢科技股，反映投資風格轉換持續，美國政府擬對華為實施進一步限制也有負面影響。由於舊經濟股佔恒指比重較科技股大，其持續做好有可能推升恒指上試 25800 點。

今天推介是中手游 (302) — 遊戲板塊今年盈利增長的確定性較高，受惠於宅經濟發展和行業整合。自筆者於 8 月 3 日建議買入以來，股價已上升逾 7%，但估值仍然偏低。中手游是領先的 IP 遊戲營運商及發行商，2019 年度收入和經調整盈利分別為 30.4 億元人民幣和 6.11 億元人民幣，按年增長 90% 和 82%。中手游下周三公布中期業績，預期增長理想。

2) 上日中港股市況總結

恒指周一高開高走，早段迅速拉升至 25500 點後橫行整理，午後最高見 25589 點或升 406 點，其後隨 A 股回軟，收報 25347 點，升 164 點或 0.7%。成交額按日增 25% 至 1288 億元，8 月以來日均成交額為 1480 億元。港股通南向淨買入 26 億元，8 月累計淨買入增至 171 億元。

藍籌股 33 升 16 跌 1 持平。中國人壽 (2628) 和中石化 (386) 是升幅最大藍籌，分別漲 5% 和 4%。中期盈利大幅倒退的吉利汽車 (175) 是表現最差成份股，跌 6%。其次是被踢出恒指的信和置業 (83) 和中國旺旺 (151)，皆跌逾 3%。

大型科技股漲跌不一。小米 (1810) 升逾 5%，阿里 (9988) 瀉接近 2%，其餘 4 隻最大科技股下跌少於 1%。恒生科技指數升 0.5%，成份股 13 升 17 跌。業績亮麗的丘鈦科技 (1478) 是表現最佳成份股，急升 13%。其次是比亞迪電子 (285) 漲 7%。聯想 (992) 和中興通訊 (763) 漲逾 4%。FIT HON TENG(6088) 表現最差，跌 3%。

板塊方面，中資金融股、石油、黄金、鋼鐵、建材和電訊設備股跑贏大市。中國太平 (966)、中國太保 (2601) 及中國平安 (2318) 升 3%-5%。中信証券 (6030)、海通証券 (6837) 及華泰証券 (6886) 升 4%-5%。招商銀行 (3968) 升 5%，4 大內銀股皆升逾 1%。紫金磺業 (2899) 及山東黄金 (1787) 皆升逾 4%。馬鋼 (323)、鞍鋼 (347) 及重慶鋼鐵 (1053) 皆升逾 2%。中國建材 (3323) 升 6%。電訊、半導體、物管和教育股回落。

周一上証指數高開高走，午後最多升 2.7%，隨後小幅回吐，收報 3438.8 點，升 2.3%。深証成指升 1.9%，科創 50 指數升 0.8%。滬深兩市總成交回升至 1.15 萬億元 (人民幣，下同)。北向資金淨買入 57 億元，8 月累計淨買入 79 億元。

3) 上日美股市況總結

周一美股三大指數漲跌不一。道指收報 27844 點，跌 86 點或 0.3%。標指升 0.3%。納指升 1.0%，創盤中及收市新高。美匯指數跌 0.3% 至 92.82。紐約 12 月期金升 2.5%，收報 1998 美元。

4) 新股訊息

市場傳出農夫山泉計劃下周一開始招股，暫定 9 月 4 日上市，料出售約 13.8 億股，集資 10 億美元，中金及摩根士丹利為其聯席保薦人。受疫情影響，農夫山泉今年首 5 個月收入 86.6 億元人民幣，按年減少 12.6%；溢利 19.3 億元人民幣，較去年同期跌 18.2%。(信報)

5) 個股訊息

京東 (9618) 公布，今年上半年盈利 175 億元 (人民幣，下同)，按年增長 1.2 倍。總收入 3473 億元，按年升 28%。單計第二季，盈利 165 億元，按年升 25.6 倍，總收入 2011 億元，按年升 34%。(信報)

舜宇光學 (2382) 公布，今年上半年盈利 17.5 億元人民幣，按年升 22%，不派中期息。收入 189 億元人民幣，按年升 21%。(信報)

中華煤氣 (3) 公布，今年上半年盈利 26.7 億元，按年跌 31%，派中期息 12 仙。營業額 182.4 億元，按年減少 10%。(信報)

藥明生物 (2269) 公布，今年上半年盈利 7.4 億元人民幣，按年增長 64%，不派中期息。期內，收益 19.4 億元人民幣，按年上升 21%。(信報)



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