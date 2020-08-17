〈東生華展望〉新成分新藥上市填補營運缺口 全年營收拚持平去年

東生華 (8432-TW) 原預期，隨著旗下產品陸續上市，營運可望逐年成長，但因轉投資公司創益代理的減肥藥自主性下架，今年東生華恐因此減少千萬元營收，預期今年新成分新藥穩定型心絞痛藥物上市後，可補上營運缺口，今年營收力拚持平去年。

跨國製藥公司衛采製藥 (Eisai) 旗下減肥用藥沛麗婷處方藥，今年初遭美國 FDA 點名，該用藥可能增加罹癌風險，衛采製藥為求保險決定退出美國市場；由於沛麗婷是由東生華轉投資的創益代理進口，由東生華拓展醫療通路銷售，基於安全考量，通知醫院停止開立處方籤用藥，東生華預估，減肥藥停止銷售，約影響全年 4000-5000 萬元營收。

東生華主要銷售處方用藥，疾病領域涵蓋心血管、腸胃道、免疫抑制等，技術則包括特殊劑型、緩釋劑型、新複方及生物藥品等，今年第 1 季在台推出新成份新藥穩定型心絞痛藥物，搶攻自費市場，預計最快明年第 1 季取得健保藥價，可望擴大市場。

東生華旗下降膽固醇藥則預計今年送件、明年取證並銷售；自主性開發的腸胃道疾病藥物，則規劃 2023 年上市；特殊劑型產品心血管用藥目前在中國執行試驗，同步尋找策略銷售夥伴，最快 2023 年在當地上市。

東生華預期，隨著開發藥品陸續上市，營運可望逐年成長，但今年因減肥藥暫停銷售，且疫情導致醫院用藥下滑，今年營運保守看待，法人估，全年營收力拚持平去年。

東生華 7 月營收 3545 萬元，月增 16.71%、年減 12.59%；累計前 7 月營收 2.58 億元，年減 13.23%。