日本上季實質GDP年率報-27.8% 二次戰後新低

日本今年 4 至 6 月的實質 GDP 在年率換算後報 -27.8%、連續 3 季出現負成長，同時也創下第二次世界大戰後的最糟水準。

日本內閣府週一 (17 日) 公布 2020 年 4 至 6 月的國內總生產額 (GDP) 初值，去除物價變動影響的實質 GDP，在季節調整後報季減 7.8%、年率換算報 -27.8%，已連續 3 季出現負成長。在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情擴大影響下，日本當季 GDP 創下 1955 年統計開始以來的最大滑落幅度，也超越金融風暴後 2009 年 1 至 3 月的 -17.8% 年率。

今年 4 至 6 月期間，日本政府為了控制肺炎疫情，於 4 月 7 日針對疫情嚴重的東京、大阪等 7 個行政單位發布了「緊急事態宣言」，宣布進入緊急狀態。後來範圍也於同月 16 日擴展到日本全國，並於 5 月 25 日的時候全面解除。

受此影響，在個人消費等廣泛範圍的經濟活動出現停滯現象，GDP 也因而出現自 1955 年統計開始以來，前所未見的大幅滑落。

其中，占日本 GDP 過半的個人消費報季減 8.2%。與外食、旅行相關的服務消費急遽減少，其減少幅度大幅超越過去日本消費稅在調升至 8% 後，於 2014 年 4 至 6 月所出現的 4.8% 減幅。

另外出口報季減 18.5%，設備投資報季減 1.5%。