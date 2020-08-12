歐元區6月工業產出月增9.1% 低於預期

根據歐盟統計局 (Eurostat) 在週三 (12 日) 公布的數據顯示，6 月歐元區工業產出持續第二個月反彈，較上個月增長 9.1%，但回升幅度有收縮，且低於市場預期。

數據顯示，歐元區 6 月工業產出，低於市場預期的增加 10%，也低於 5 月份調整後的成長 12.3%。從年增率來看，歐元區 6 月工業產出年減 12.3%，優於 5 月年減 20.4%，但低於市場預期的縮減 11.5%，且已連續下滑 20 個月。

歐元區製造業產量成長，主要是由耐用產品的產量激增所帶動，例如汽車或冰箱等。耐用品產出月增 20.2%，是成長最快的部門。資本財的產出也成長了 14.2%。而如服裝或罐頭食品之類的非耐用消費品，月產出則增長了 4.8%。

隨著該地區防疫封鎖限制有所緩解，工業產出的增長可以被視為消費者信心轉為正向的訊號。不過，工業產出的月增率低於市場預期。從 5 月份開始，回升速度放緩，產量仍低於疫情前的水準。

據歐盟統計局的報告顯示，歐元區 6 月失業率上升，反映疫情對歐元區勞動市場帶來的負面影響。數據顯示，經季節性因素調整後的失業率，從 5 月份的 7.7% 升至 7.8%，與分析師預期的 7.8% 持平。報告也指出，歐盟約有 1502.3 萬失業人口，其中歐元區 126.85 萬人。

另一方面，據歐洲經濟研究中心 (ZEW) 近日公布的數據顯示，歐元區 ZEW 經濟景氣指數連續第五個月上升，由 7 月的 59.6，上升至 8 月的 64。不過，市場對當前情況仍然悲觀，8 月份經濟現況指數再度回落至 - 89.8，低於 7 月的 -88.7

ING 銀行分析師 Carsten Brzeski 認為，經濟活動正在重新開始，政府當局為企業和工人提供了支持，意味著「經濟反彈將持續到下半年」。