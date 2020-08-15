〈能源盤後〉需求前景黯淡 但美國供應趨緊 原油仍守住本週漲幅

週五 (14 日) 交易，原油期貨價格收低，部分係因主要組織本週對全球需求的預期悲觀所致，但因美國供應量下降，本週油價仍收高。

CMC Markets UK 首席市場分析師 Michael Hewson 表示，「本週對能源需求的預期已經回調。」這些組織包括 EIA、OPEC、IEA。

IEA 週四月報預期今年全球石油需求萎縮 810 萬桶 / 日，使總數降至 9190 萬 / 日；OPEC 週三發布月報，因應為發展中國家的經濟活動水準下降，預期今年全球原油需求成長下降 910 萬桶 / 日。EIA 週二月報預期今年需求在 9310 萬桶 / 日，較去年下降了 810 萬桶 / 日。

IHS Markit 能源市場分析師 Marshall Steeves 認為，需求前景狀況仍然要看疫情如何變化，同時華府紓困方案陷入僵局，其規模與影響力均具不確定性。

9 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 23 美分或近 0.5%，收每桶 42.01 美元，本週收高 1.9%。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 16 美分或 0.4%，收每桶 44.80 美元，本週收高 0.9%。

供應趨緊，庫存水準仍高

Steeves 表示，「全球供應趨緊，沙烏地阿拉伯對美國的出口量減少，美國產量也再次下降。」

EIA 週三報告指出，美國石油產量下降 30 萬桶 / 日，達到 1070 萬桶 / 日，且原油庫存下降 450 萬桶，為連續第三週下降。

貝克休斯 (Baker Hughes) 週五公布，美國活躍石油鑽井數量本週下降 4 個，降至 172 個，為連續第三週下降。

Steeves 提到，OPEC 減產協議仍有效，聯合監督委員會預計下週召開會議，可能將現行的減產配額延續施行至 9 月底。

「即使產量和進口量下降，最近一週的原油庫存消耗的量僅稍微減少一些過剩量，原油庫存約較一年前多 17%，也較 5 年均線多 15%。」Steeves 說。

估計顯示，OPEC 在 7 月起就開始增產。

根據 S&P Global Platts 統計，OPEC 成員對減產協議的遵循率 7 月份自上個月的 106% 下降至 96%。

然而，價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 指出，媒體報導中國在貿易審查之前提高了對美國原油的採購量，中國國營石油公司暫定本月和下個月運回至少 2000 萬桶美國原油。

「這 2000 萬桶原油堪稱大量，且適逢美國庫存開始快速下降以及美國產量下降，更不用說若需求改善會是如何。因此，這應該可推升 WTI 原油第四季的價格。」Flynn 說。

中美先前預計週六進行貿易審查，但媒體報導該審查已被推遲。

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