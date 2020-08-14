〈神達法說〉伺服器Q3出貨登峰Q4不淡 車用與智慧物聯業務下半年保守

神達投控 (3706-TW) 今 (14) 日召開法說，公司經營團隊認為，伺服器業務第三季可望持續強勁，將達出貨高峰，全年有雙位數成長；至於車用與智慧物聯業務下半年則偏保守。

以神達上半年個事業營收占比來看，雲端與邊緣運算業務的神雲營收占比近 8 成，車用與智慧物聯業務 12%、神達電腦 8%。

神雲總經理林聰良表示，第三季伺服器延續強勁成長動能，將達全年出貨高峰，也會優於去年同期，第四季能見度雖然沒有那麼好，但也可望維持上半年出貨水準。

林聰良認為，下半年主要動能還是來自資料中心，會有雙位數成長，企業客戶也有個位數成長，目前資料中心北美客戶佔比超過一半以上，中國及其他 APEC 地區占比約 3 成。

此外，供應鏈缺料狀況最近緩解，也有助下半年出貨，林聰良指出，目前只有部分特殊品受到東南亞封城影響較缺，但不影響正常出貨。

至於神數方面，三大產品線車用、AIoT、專業產品等，仍持續受到疫情影響，包含通路及終端客人去化庫存、訂單延遲，展望相對保守，不過，全年還是會維持獲利。

神達第二季稅後純益 6.02 億元，季增 19%、年減 14%，每股純益 0.56 元；上半年稅後純益 10.98 億元，年增 20%，每股純益 1.03 元。