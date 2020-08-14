經濟部跨部會結合文化部、交通部 推動5G垂直領域應用

因應台灣 5G 開台，經濟部繼上周成立 5G 開放平台後，今 (14) 日進一步宣布與文化部、交通部合作，推動交通、展演、遊戲、製造等四大關鍵領域 5G 垂直應用，經濟部長王美花表示，將協助輔導台灣業者打入全球 5G 開放架構生態系，搶 2035 年全球逾 4 兆 5G 設備及應用商機。

經濟部工業局電資組組長林俊秀表示，交通部、文化部擁有很多台灣垂直應用試驗場域，包含像是機場、港口、展演空間等，因此已陸續與新北市、中華電 (2412-TW)、台灣大 (3045-TW) 等，在交通、展演議題上合作，智慧製造則已協助英業達 (2356-TW) 龜山廠、矽格 (6257-TW) 中興廠導入 5G 應用。

展望未來，林俊秀表示，將從產業解題、跨國際、展生態、投資抵減、人才培育五大面向著手，也預計 8 月釋出可進行垂直應用試驗場域，並協助廠商加入 TIP、開放架構實驗平台。

王美花指出，經濟部將繼續攜手交通部、文化部，透過跨部會溝通平台，協助公、私場域經營機構 5G 應用藍圖，今年第 4 季也將公布舉辦實務競賽活動，將集結產業團隊投入 5G 智慧交通、展演創新應用實證，並擴大導入網通及整合服務，扶植 SI 服務業者帶動 5G 生態，促成國際輸出。

至於外界關注華為設備議題，王美花回應，台灣在 5G 議題上，沒有退出華為的問題，台灣從 4G 開始就一直與諾基亞 (NOK-US)、愛立信 (ERIC-US) 等合作，5G 布建也會優先與原來系統商合作，但同時也會與美商思科 (CSCO-US) 打造 5G 開放平台，瞄準白牌市場商機。