美中關係緊張 神隆迎轉單 獲美軍原料藥訂單

台灣神隆 (1789-TW) 今 (13) 日舉行線上法說，企劃處副總盧麗安表示，由於美中關係趨於緊張，確實有轉單效應，近期就已接獲美國軍隊用藥訂單。

神隆旗下產品少與新冠肺炎用藥直接相關，今年一直未直接受惠，但疫情持續延燒，原料藥供應也短缺，催出不少老藥新用需求，神隆就指出，美軍方擔憂藥品供應有斷鏈危機，開始尋找提供老藥藥廠，神隆因此接獲轉單。

總經理蘇崇銘表示，儘管疫情壟罩全球，但對公司今年營運衝擊小，整體正向樂觀；後續持續關注美中關係，由於許多原料藥仍來自中國，若台美關係過於友好，可能導致中國原料藥進口台灣受阻。

蘇崇銘補充，因應未來不確定，已逐步降低對中國原料依賴度，將許多關鍵原料供應商轉往日本、印度、歐洲等地。

神隆上半年學名藥用的原料藥占 81%、原料藥代客研製占 18% 及製劑業務占 1%，其中，學名藥用的原料藥中，神隆今年在中國有 4 款學名藥產品獲當地核准，適應症包括抗癌、肌肉鬆弛劑、攝護腺肥大症、大腸直腸癌；另外日本阿茲海默症學名藥，將自今年 5 月開始出貨。

原料藥代客研製方面，盧麗安表示，上半年主要動能為抗憂鬱藥物開始出貨，預期下半年出貨量會超過上半年；歐洲客戶抗生素用藥則已取得認證，目前也正在洽談出貨時程。

盧麗安指出，原料藥代客研製業務，去年因客戶抗生素產品銷售不如預期，加上糖尿病中間體產品，未順利取得美國認證，雙重因素影響下，該業務去年營收下滑；今年則在抗憂鬱藥物訂單擴大下，法人估，今年代客研製業務營收持平去年。