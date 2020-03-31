〈神隆法說〉日學名藥專利權到期需求大開 將大搶日本市場 市占率拚增逾7成

原料藥大廠神隆 (1789-TW) 今 (31) 日召開線上法說，總經理蘇崇銘表示，去年打入日本市場，已取得 20 家學名藥客戶，其中 7 家為日本前十大藥廠，由於日本多數學名藥專利權即將到期，市場需求將大開，神隆可望用半年的時間爭取市占率提升，估可一舉攀升至 7-8 成。

蘇崇銘指出，神隆搶攻日本市場後，已與 20 家學名藥廠合作，項目涵蓋原料藥、針劑、待客研製等，帶動去年全年營收年增超過 1 倍，營收比重攀升至 20%。

蘇崇銘表示，旗下開發的阿茲海默症用藥，自去年底開始出貨至日本，雖然藥廠尚未開始啟動銷售，不過日本阿茲海默症用藥需求量大，預期阿茲海默症用藥將成為下一波營運動能。

其他海外市場部分，蘇崇銘表示，原最大市場為歐美地區，不過，去年代工糖尿病用藥，藥證申請受阻，加上美國客戶進行庫存調節，營收將略微下滑。

中國政府近年對生醫產業法規進行改革，如過去申請藥證與生產廠房需同一業者，不過新制度 MAH(中國大陸藥品上市許可持有人)，新藥業者可委外代工生產藥品，蘇崇銘認為，神隆因有中國常熟廠，業務聚焦新藥代客製造，未來可望搭上中國新政策，接獲更多新客戶。

神隆去年營收 28.93 億元，年減 18%；稅後純益 2.17 億元，年減 51%，每股純益 0.27 元；去年第 4 季稅後純益 4900 萬元，季增 53.13%、年減 47.8%，每股純益 0.06 元。