和碩Q2純益年增翻倍 EPS 2.71元 創歷史同期新高

代工大廠和碩 (4938-TW) 今 (13) 日公布第 2 季財報，在供應鏈恢復、遠距商機帶動下，資訊、通訊、消費三大產品線同步成長，本業獲利持穩，加上子公司獲利改善，單季稅後純益達 70.74 億元，季增 357.86%、年增 104.16%，每股純益 2.71 元。

和碩第 2 季營收 3278.43 億元，季增 17.73%、年增 9.51%，毛利率 4.37%，季減 2.16 個百分點、年增 0.98 個百分點，營益率 1.97%，由上季負轉正，年增 117.94%，稅後純益 70.74 億元，季增 357.86%、年增 104.16%，每股純益 2.71 元。

累計和碩上半年營收 6063.21 億元、年增 2.2%，毛利率 3.38%，年增 0.55 個百分點，營益率 1.02%、年增 0.45 個百分點，稅後純益 86.19 億元，年增 79.7%，每股純益 3.3 元。

和碩第 2 季三大產品皆較首季成長，各產品營收比重，通訊產品占 66%、資訊產品占 14%、消費產品則占 9%、其他則占 11%；業外方面，受美元走弱、新台幣強升影響，和碩單季匯損達 2100 萬元。

展望第 3 季，法人指出，和碩 7 月筆電等資訊產品出貨仍維持高檔，雖然第 2 季基期較高，但第 3 季出貨仍有機會持平上季，消費、通訊產品，也可望隨著客戶遊戲機、汽車與手機新品推出，挹注出貨動能，傳統旺季可期。