代工廠7月營收 仁寶年增逾1成、和碩連5個月站穩千億元

代工廠仁寶 (2324-TW)、和碩 (4938-TW) 今(10) 公告 7 月營收結果，受惠遠居商機延續，仁寶、和碩筆電出貨維持高檔，帶動營收成長，仁寶 7 月營收年增逾 1 成，和碩則達 1039.08 億元，為連續 5 個月站穩千億元大關。

仁寶 7 月合併營收 897.71 億元，續站穩 800 億元大關，月增 9.88%、年增 14.35%，累計前 7 月營收 5354.71 億元，年減 1.11%。

仁寶 7 月筆電出貨 400 萬台，維持上月高檔、年增 8.11%，累計前 7 月筆電出貨 2430 萬台，年減 4.7%，非個人電腦方面，受惠遠距商機、客戶庫存回補，需求維持高檔，其中教育平板出貨強勁。

展望未來，法人指出，第 2 季遠距商機墊高基期，預期仁寶第 3 季個人電腦成長幅度有限，平板、IoT、穿戴裝置等非個人電腦消費性產品，下半年需求將明顯回溫。

仁寶預計周三 (12 日) 召開法說並公布第 2 季財報，預期也將釋出下半年營運展望。

和碩 7 月營收達 1039.08 億元，月減 5.41%、年增 5.23%，連續五個月站穩千億元，累計今年前 7 月合併營收 7101.44 億元、年增 2.59%。

出貨方面，和碩 7 月筆電出貨 100 萬台，維持上月高檔，年增 17.65%，桌機出貨則維持 50 萬台片，累積今年筆電出貨 545-565 萬台，桌機則出貨 420-425 萬台片。

法人指出，和碩 7 月筆電等資訊產品出貨仍維持高檔，雖然第 2 季基期較高，但第 3 季出貨仍有機會持平上季，消費、通訊產品，也可望隨著客戶遊戲機、汽車與手機新品推出，挹注出貨動能，傳統旺季可期。