明基材轉投資視陽光學 明登興櫃

偏光板廠明基材 (8215-TW) 旗下轉投資視陽光學 (6782-TE) 將在明 (14) 日登興櫃，每股掛牌價格 100 元，展望未來，視陽看好隱形眼鏡市場發展，將持續專注矽水膠產品，強化技術研發、拓展海外市場。

視陽表示，隱形眼鏡屬醫療器材，在全球皆需經產品測試、臨床試驗，才能取得認證，目前視陽已取得歐洲、美國、澳洲、中國、日本及韓國等國產品認證，並與各地領導品牌合作建立長期夥伴關係，可望提升產品能見度、擴大市占。

根據 Contact Lens Spectrum 報告顯示，去年全球隱形眼鏡市場約 90 億美元 (約新台幣 2646 億元)，並以每年 5-6% 速度成長，其中矽水膠材質占整體市場約 65%，視陽目前在矽水膠隱形眼鏡的出貨量為亞洲第一、全球第五，

視陽光學 1998 年成立，為拋棄式軟性隱形眼鏡製造商，主要提供高透氧矽水膠隱形眼鏡產品，總部在桃園市龜山區，工廠則位於馬來西亞檳城，並在日本擁有隱形眼鏡自有品牌 Refrear、電商通路。

視陽光學目前資本額約 5.37 億元，去年合併營收達 14.72 億元、年增 93.57%，稅後純益 3.15 億元、年增 59.22%，每股純益 5.88 元。