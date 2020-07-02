晶技6月營收仍站穩8億元 Q2將創14季以來新高

頻率元件廠晶技 (3042-TW) 今年受惠網通、筆電應用需求旺盛，營收淡季不淡，以 6 月訂單及出貨數推估，由於客戶端盤點，營收估達 8.1 億元，為第二季單月營收最低，但仍較去年同月成長 17.61%，第二季營收仍創 14 季以來新高。

晶技第二季營收估達 25.1 億元，季增 18%，年增近 3 成，第三季營收將再季增 5%。

晶技 5 月自結稅前盈餘達 1.39 億元，月增 10.8%，年增 1.12 倍，創 37 個月來新高，單月每股稅前盈餘 0.45 元；累計前 5 月稅前盈餘為 5.67 億元，年增 1.88 倍，每股稅前盈餘為 1.83 元。

晶技在台灣桃園平鎮廠增加 5 條小型化產品生產線，已於 2 月、5 月分批進駐，最後一批 2 條生產線確定 8 月抵達，將有助第四季晶技旺季營運。

晶技今年資本支出估達 11.6 億元，主要用於開發生產小型化高階石英元件，包括 1210、1008 等最具市場競爭力的高加值產品，平鎮廠 2 月有 2 條生產線進駐、5 月有 1 條，目前正在等候 8 月的 2 條生產線抵達。

頻率元件業者包括晶技、希華 (2484-TW) 等都積極擴充利基型產品，第 二季有筆電、平板產品需求挹注，下半年受惠 5G 商轉，訂單能見度高，晶技桃園平鎮小型化產品產能持續開出中。

同時，晶技目前石英元件產品應用於網通、PC、手機等可攜式產品，及目前最夯的 TWS 真無線耳機等，除感測元件走勢稍弱，其他應用產品去化快速，陸續取得客戶端採購長約。