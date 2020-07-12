台廠擴廠卡位隱形眼睛商機 下半年營運看增

近年眼球商機崛起，台廠除精華 (1565-TW)、金可 - KY(8406-TW) 外，晶碩 (6491-TW) 也積極擴產卡位，偏光板廠明基材 (8215-TW) 同樣看準醫材商機，下半年將推全新矽水膠產品，旗下轉投資視陽光學也規劃今年登興櫃，隨著疫情趨緩、各國經濟活動復甦，隱形眼鏡廠新品陸續推出，下半年營運動能加溫。

晶碩是代工大廠和碩 (4938-TW) 旗下隱形眼鏡廠，去年 10 月掛牌上市，營運同樣以代工為主、自有產品為輔，上半年雖受疫情衝擊，但受惠中國、日本市場回溫，第 2 季營收仍繳出季增、年增雙位數成績單。

晶碩預期，今年營運谷底落在第 1 季，下半年客戶新品推出後，可望再挹注營運成長，全年力拚逐季成長，目前產能利用率達約 85-90%，正積極調整產線、提升產量。

晶碩也持續研發矽水膠產品，正在申請歐盟、美國等地醫療認證，最快今年下半年取得認證，明年推相關產品，而因應未來需求，晶碩規劃在桃園大溪擴廠，估明年下半年土建完工，投產後最大月產能可增加 4600 萬片。

偏光板廠明基材近年也擴大布局醫材市場，營收占比達逾 1 成，旗下轉投資視揚自有品牌隱形眼鏡美若康，主攻矽水膠隱形眼鏡，在台灣維持領先地位，7 月也推旗艦級矽水膠新品，透氧率跟模數都優於市面上其他廠牌，也將朝歐美、日本市場布局。

根據視陽年報顯示，去年營收達 14.72 億元，年增 94%，毛利率 43%，持平去年，稅後純益則達 3.15 億元，年增 59%，每股純益 5.88 元，今年也規劃分批擴充產線，在馬來西亞檳城新建二廠，據了解，視陽不排除在今年登錄興櫃。

觀察整體隱形眼鏡市場，上半年雖受疫情衝擊，但下半年在各國經濟復甦回溫下，消費美妝產品動能回溫、加上代工客戶新品推出、高透氧矽水膠新品挹注等因素帶動下，台廠營運不看淡，下半年營運可望優於上半年。