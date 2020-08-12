台塑再加碼54.57億元 增資美國子公司

台塑 (1301-TW) 今 (12) 日董事會通過，將斥資 1.85 億美元(約合新台幣 54.57 億元)，增資美國持股 100% 子公司，以改善財務結構。

為支援美國獨資 HDPE 新廠運作，台塑董事會去年 11 月也通過增資台塑美國 1 億美元，以當時 1 美元兌換新台幣 30.462 元匯率計算，增資金額約當新台幣 30.462 億元。

台塑美國德州 HDPE 廠去年第 4 季甫完工，年產能達 40 萬噸，今年起加入貢獻營收，為改善財務結構，此次董事會再通過增資 1.85 億美元。

受到疫情影響，市場需求恢復緩慢，加上油價下跌，對美國頁岩油形成競爭門檻，台塑美國下半年將有 10 廠進入歲修，利用受疫情影響的時期，進行全面性體檢。

展望本季，台塑董事長林健男表示，由於亞洲輕裂廠歲修，市場供給減少，有利支撐石化產品價格，公司開工率也達 87%、高於上季的 84%，加上中國大陸災後重建，可望帶動石化產品需求回升，第 3 季也是傳統需求旺季，在價 、量齊揚下，營收將較第 2 季成長。

台塑 7 月營收 157.16 億元，月增 6.4%，年減 10.2%，在庫存回補需求發酵下，營收寫近 8 個月以來新高；前 7 月累計營收 1007.2 億元，年減 20.75%。

