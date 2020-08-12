大魯閣通過二大股權出售案 每股擬配現金4元

大魯閣實業 (1432-TW) 董事會今 (12) 日通過，擬以近 2 億元將持有的大魯閣開發股權 (含子公司大魯閣建設持有股權) 出售給新光三越，另外，也通過出售上海基創體育管理公司 40% 股權予上海奧遠體育管理公司，董事會並依公司法第 241 條規定，通過擬配發資本公積 3 億元，以減資後的股本 7.5 億元計算，每股可配發 4 元現金，將於 10 月 28 日召開臨時股東會，討論資本公積發放現金案。

在大魯閣開發股權交易案後，大魯閣對大魯閣開發的持股比率降至 0%，即交易完成後，大魯閣開發負責經營的高雄草衙道購物中心將全由新光三越主導。

同時，大魯閣也通過，出售上海基創體育管理公司 40% 股權予上海奧遠體育管理公司，另出售 19.19% 股權予濟南貿基商貿公司，透過此次交易，大魯閣對上海基創的持股將降低至 40%，未來僅維持現有場館經營，轉而開拓體驗型購物中心的品牌授權和管理輸出。

大魯閣說明，自去年起積極整理整頓旗下事業體，已陸續處分旗下長期虧損的轉投資，並透過財務架構調整，將關鍵資源聚焦在體驗型商場和核心的運動休閒事業，力拚本業獲利。

隨著疫情趨緩及疫情期間的策略調整得宜，大魯閣 7 月合併營收 1.08 億元，月增 6.88%，年增 4.63%，回到營運成長軌道。