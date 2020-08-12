〈豪展法說〉因應客戶需求擴產 估明年全年EPS維持10元以上

額溫槍大廠豪展 (4735-TW) 今 (12) 日召開法說會，董事長莊明輝表示，因應大客戶今、明年訂單需求，台北、吳江廠預計 9 月開始擴增產線，總產能提升 1 倍以上，且大客戶下單毛利較佳的額溫槍，法人估，明年全年獲利可望維持今年水準，每股純益至少 10 元。

總經理紀強表示，上半年受到中國新政策影響，部分產品遞延至下半年出貨，加上新、舊客戶訂單已排至明年，為消化手中訂單，將陸續增加台北、吳江廠產能，其中台北廠產線從 2 條增至 6 條、吳江廠則從 9 條擴至 18 條，預期今年底前產能將全數到位。

莊明輝說，受惠德國大客戶市場布局，從歐美拓展至亞洲地區，可望帶動豪展營運同步成長，該客戶原占營收比重約 20%，估後續占比會接近 30%。

莊明輝指出，過去耳溫槍與額溫槍的營收比重約 1:1，不過自疫情爆發後，為避免人體與產品直接接觸，耳溫槍與額溫槍比重也變成 1.5:4，且額溫槍毛利高於公司平均，在該產品出貨暢旺下，下半年毛利率可望維持高檔。

紀強表示，公司過去開發的新品，包括可透過手動發電的綠能額溫槍、24 小時體溫計、多功能吸鼻器、新一代血壓計等，過去受到疫情影響，與客戶間的產品認證受阻，隨著各國陸續解封，綠能額溫槍預計今年第 4 季在美國上市。