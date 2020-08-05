豪展7月營收首度破3億元 續創新猷 年增1.6倍

醫材廠豪展 (4735-TW) 今 (5) 日公布 7 月營收，受惠額溫槍等產品重新登陸中國出口白名單後，訂單重啟出貨，單月營收首破 3 億元，月增 48.28%、年增 160.04%，續創新猷；累計前 7 月營收 9.15 億元，年增 32.44%。

新冠肺炎疫情爆發初期，中國製造出口的醫材產品，備受國際質疑，中國政府為加強管制產品品質，頒布 12 號公告，要求體溫計、檢測試劑、醫用口罩、呼吸器等需重新啟動審查。

豪展旗下主要產品包括耳溫槍、非接觸式體溫計 (額溫槍)、血壓計、吸鼻器、除蝨機等，其中，額溫槍就受 12 號公告影響，因此遲遲卡在海關無法出貨，導致 4、5 月營收不到億元。

不過，豪展 6 月重新登陸中國出口白名單後，受影響的 8000 萬元訂單陸續出貨，加上既有訂單已排至年底，下半年營運可望逐步回升，全年有機會優於去年、創新猷。

法人估，豪展原預期今年全年每股純益約 7-8 元，不過隨著訂單陸續出貨、訂單能見度高，全年每股純益可望上看 10 元。

豪展表示，去年爆發新冠肺炎疫情後，體溫測量產品需求量暴增，隨著亞洲、美國、歐洲持續湧入訂單，已擴增台北、中國吳江兩廠產能，其中，吳江廠已完成生產產線調整與擴線，產能增加 40%；台北廠也增加一條產線，產能提升 10-30%。