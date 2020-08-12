〈中信金法說〉海內外放款兩樣情 東奧延期 併日本東京之星以來首度虧損

中信金 (2891-TW) 今 (12) 日舉行線上法說會，受到疫情影響，中信銀行的海內外放款呈現「內熱外冷」的兩樣情，其中，台幣放款年成長 8.9%，預期還會持續成長；不過海外放款則下滑，海外子行逾放比攀升至 8.8%，尤其日本東京之星子行受到東京奧運延期衝擊，上半年出現中信金併購該行以來首度虧損，新加坡分行也頻踩雷，海外營運比以往更嚴峻。

中信金上半年稅前盈餘 253.93 億元，稅後純益為 191.77 億元，稅後股東權益報酬率 (ROE) 為 10.95%，稅後資產報酬率 (ROA) 為 0.61%，每股稅後純益 (EPS) 為 0.93 元。2020 年全球受到新冠肺炎疫情影響，中信銀行上半年稅後純益為 134.71 億元，年減 11.8%；不過台灣人壽上半年合併稅後純益 81.44 億元，較去年同期成長 38.7%。核心業務維持穩健，不過中信金控獲利與去年同期相比仍下滑 6.0%，主因未分配盈餘稅影響。

中信銀行上半年存、放款動能穩健，帶動淨利息收益成長，財富管理手續費收入亦較去年同期成長，效率比持續改善。截至年 6 月底，中信銀行的合併逾期放款比率為 0.38%，合併呆帳覆蓋率為 381.4%。

中信銀行積極參與各項政府辦理及自行辦理振興紓困方案，截至 8 月 5 日政府辦理與自辦紓困方案共核准 252,395 件，總金額為 501 億，其中勞工紓困貸款收件數與核准件數雙雙領先同業。

總經理吳一揆表示，國內新台幣放款上半年成長 8、9%，預期未來這動能還會持續，受惠疫情控制穩定，加上政府祭出振興經濟措施及台商回流等，目前看房地產市場相當熱絡。

不過，中信銀第 2 季的淨利息收益率降到 1.44%，存放利差也降到 1.75%，淨利息收益率和存放利差均為近 5 季以來新低。

財務長邱雅玲表示，因為疫情使各國央行紛紛降息，海外營運利差、放款動能都受影響，今年最大的備抵呆帳提列案，就是新加坡興隆案，由於新加坡分行放款量在所有中信的海外分子行中排名第二，影響甚鉅，新加坡分行對興隆集團授信總金額約為 9000 萬美元 (折合新台幣約 27 億元)，截至 6 月底，備抵呆帳提存都已經提足，不過也讓過去的金雞母新加坡分行今年上半年虧損 20 億元。

邱雅玲表示，其他還有日本東京之星子行受東京奧運延期衝擊，上半年出現中信金從 2014 年併購該行以來首度虧損。過去三年，東京之星銀行每年約可賺新台幣 20-30 億元，但受到東奧延期影響，日本東京之星原本承作的飯店放款，因此產生授信呆帳，加上今年 3 月股災導致投資部位出現損失；而各國疫情尚未緩解，也讓東京之星的新放款業務更趨嚴謹放緩。

保險業務方面，台灣人壽準備金負債成本持續下降，較去年同期大幅降低 31 個基點，擴大經常性利差，進一步強化獲利體質。此外，受惠於投資收益的挹注及避險成本下降，獲利大幅成長，台灣人壽上半年稅後淨利較去年同期成長高達 38.7%。