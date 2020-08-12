由田上半年每股純益 0.23元 下半年營運可望優於上半年

AOI 設備廠由田 (3455-TW) 今 (12) 日公布最新財報，第二季由虧轉盈，單季稅後純益 2998 萬元，年減 95.31%，每股純益 0.5 元，上半年稅後純益 1395 萬元，年減 95.31%，每股純益 0.23 元，由田在載板檢測領域投注已久，預計下半年將有可觀成長，整體下半年營運可望優於上半年。

由田第二季營收為 4.9 億元，毛利率 50.1%，季增 7.02 個百分點，年增 2.18 個百分點，稅後純益 2998 萬元，較上季由虧轉盈，年減 84.41%，每股純益 0.5 元；由田上半年營收 7.35 億元，毛利率 47.76%，年減 0.88 個百分點，稅後純益 1395 萬元，年減 95.31%，每股純益為 0.23 元

由田主管表示，顯示器相關檢測設備業務第一季受疫情停工與邊境管制影響，相關配套設備延後安裝，導致進度遞延，進入第二季後，中國各地工廠逐步復工，之前訂單安裝完工進度陸續恢復正常，預期將挹注下半年表現。

由田在印刷電路板檢測設備方面，受惠於 5G 基地台需求持續成長、以及終端應用增溫，帶動 ABF 載板需求穩定高檔，相關業者紛紛在近年擴大資本支出，擴充 ABF 載板產能，帶動檢測設備需求，由田在載板檢測領域投注已久，預計下半年將成長。

展望後續，公司對 2020 年全年營收審慎樂觀，除亞太區疫情已較之前穩定，對製造業的影響也逐漸淡化，由田預期在深化技術與產品線布局將有良好成果，同時著重優化產品組合，藉以提升整體產品毛利率，平衡產業對公司營收的波動，下半年的營運表現將可望大幅優於上半年。