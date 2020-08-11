〈台新金併購〉保德信人壽員工全數留任 短期將借款加速併購案交割

台新金 (2887-TW) 今 (11) 日晚間宣布取得保德信人壽，台新金總經理林維俊表示，所有員工全數留任，而為了交易迅速完成，短期將動用借款方式加速此併購案交割，後續則會有配套的長期計畫償還短期負債，不過尚需金管會核准。

林維俊表示，台新金將以新台幣 55 億元為基準，加上價格調整機制，調整上限不超過 30 億元，取得保德信人壽 100% 股權，所謂價格調整機制，是根據精算公司計算，市場利率每增加一個百分點，保德信人壽的價值會增加 1.5 億元左右，所以依據利率設計價格調整機制。

林維俊表示，本併購交易的程序，還要向金管會提出申請，另須取得公平委委員、經濟部投審會同意，才算走完整個程序。而從交易案簽約之日期起的兩年後，會結算價格調整，也就是說，除了 55 億元基準以外，還要看未來利率，調整機制可能是零、也可能是 30 億元，最多是 85 億元。

媒體關切，台新金要完成此併購案，是否需要增資？林維俊表示，資金部分會有短期與長期的安排，為了交易迅速完成，短期將動用借款方式加速併購案交割，後續則有配套的長期計畫償還短期負債。

台新 2012 年曾考慮併購人壽時，金管會以財務體質雙重槓桿比、及負債比過高駁回，林維俊表示，台新目前的財務數字比 2012 年好非常多，且當初緩議原因，有一個是金管會希望台新自建信用卡系統，此系統已於今年 5 月 1 日正式上線，當初一些條件都已大幅改善或是不存在。

保德信人壽員工約 1000 人，林維俊進一步指出，所有員工會全數留任，且所有保單、保戶權益都不受影響。台新金控集團之前雖無保險子公司，但長期經營銀行保險 (Bancassurance) 業務，成效顯著，將來納入保德信人壽後，仍將秉持長期經營之初心，規劃經營保險業務。