瑞軒Q2虧轉盈 EPS 0.23元寫近15季新高 Q3可望維持獲利

瑞軒 (2489-TW) 今 (11) 日公告第 2 季財報，受惠中國、歐美客戶復工，加上終端市場需求回溫，單季虧轉盈，稅後純益達 1.85 億元，年增 38.85%，每股純益 0.23 元，為近 15 季新高。展望第 3 季，瑞軒電視、電競顯示器等出貨動能延續，且產能近滿載，營運可望再優於第 2 季，本業、業外都可望維持獲利。

瑞軒指出，第 2 季本業受 4 月停工影響仍呈現虧損，但 5、6 月逐步好轉，估第 3 季在生產規模回復往年正常水準下，本業將虧轉盈，整季也將維持獲利。

瑞軒第 2 季營收 40.21 億元，季增 35.18%，年減 8.14%，毛利率 9.08%，季增 1.19 個百分點、年減 6.73 個百分點，營益率 -2.08%，較上季 -7.27% 改善，但較去年正轉負，稅後純益 1.85 億元，由上季虧轉盈、年增 38.85%，每股純益 0.23 元，為近 15 季新高。

瑞軒上半年營收 69.96 億元，年減 3.5%，毛利率 8.58%，年減 5.95 個百分點，營益率 - 4.28%，稅後虧損 1.4 億元，每股虧損 0.17 元。

瑞軒表示，中國品牌客戶 4 月起需求逐漸回溫，歐美客戶也陸續復工，6 月整體備貨需求提高，帶動第 2 季營運虧轉盈，第 2 季電視及電競顯示器出貨達 110 萬台、季增 35.8%，滑鼠、Webcam 等電腦周邊出貨量也達 200 萬個，季增 66%，但 SoundBar 產品因是選配產品，出貨僅 6 萬個。