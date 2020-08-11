業外挹注 健喬Q2較去年轉盈 每股賺1.66元

健喬 (4114-TW) 受惠業外挹注，第 2 季稅後純益 4.18 億元，季增 543%、較去年同期虧轉盈，每股純益 1.66 元；上半年稅後純益 4.82 億元，年增 4720%，每股純益 1.92 元，健喬表示，目標明年開始，每年在台上市一款新藥，帶動營運成長。

健喬第 2 季營收 6.86 億元，季減 12.72%、年增 1.78%；毛利率 36.12%，季增 0.78 個百分點、年增 4.93 個百分點；營利率 - 4.01%，虧損較上季由贏轉虧、虧損較去年同期收斂；稅後純益 4.18 億元，季增 543%、較去年同期虧轉盈，每股純益 1.66 元。

健喬上半年營收 14.72 億元，年增 13.98%；毛利率 35.7%，年減 1.5 個百分點；營利率 0.97%，較去年同期負轉正；稅後純益 4.82 億元，年增 4720%，每股純益 1.92 元。

健喬表示，與中國西藏海默尼藥業簽訂產品授權的呼吸道用藥布地奈德鼻噴劑 Besonin(碧適清)，挹注上半年營收 7085 萬元，目前訂單能見度至今年 10 月，預期總銷售量約可達 410 萬支，約可帶來 1.9 億元營收。

其他新藥發展部分，健喬指出，愛克痰 600mg 發泡錠已在台開始銷售，上半年約挹注營收 1.4 億元，年增 17.03%，銷售動能可望延續，且該產品預計明年第 4 季可取得中國進口註冊證，搶攻中國 84.7 億元商機。

健喬表示，集團新藥開發有斬獲，包括與新加坡藥廠簽訂 Nimo 頭頸部癌新藥合作，預計 2022 年上市；Uritos 泌尿道新藥及 Goofice 胃腸類新藥，分別將於 2021、2023 年上市，因此公司目標自明年開始，每年可在台灣上市一款新藥、2 項以上的學名藥，帶動長期營運成長。