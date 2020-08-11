米其林必比登推介名單出爐 台北新增7家 台中21家店入榜

《台北台中米其林指南 2020》將於 8 月 24 日發布，而米其林指南今 (11) 日率先公布今年的必比登推介 (Bib Gourmand) 名單，涵蓋台北的 31 個店家、23 家街頭小吃，以及台中的 21 個店家，而今年台北有 7 家為新入選。

米其林說明，必比登店家均提供「物有所值」的美食，代表消費者能以 1,000 元以下的價位 (不含飲料) 吃到 3 道優質的料理。

台北 54 家入選必比登推介的店家中，新入選的有「泰姬」、「一甲子餐飲」、「昶鴻麵點」、「源芳刈包」、「阿國切仔麵」、「陳董藥燉排骨」以及「吾旺再季」。

台中首次必比登名單 台菜大放異彩

在台中首次公布的必比登推介名單中，有 21 家店家獲納入，而其中有多達 10 家提供台菜，包括「范記金之園」、「東山棧」、「富鼎旺 (中區)」、「富狀元豬腳」、「富貴亭」、「東方龍」、「彭城堂」、「溫叨」、「三喜食堂」以及「馨苑」等。

火鍋、粥品也有店家入選，如「台客燒肉粥」「尚牛二館」。

另外，台中還有 3 家麵食入選必比登推介，包括「阿坤麵」、「上海未名麵點」，以及由台中前知名法國料理餐廳樂沐主廚陳嵐舒開設的「Gubami」。

圖表：米其林提供。

圖表：米其林提供。