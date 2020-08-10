安力-KY受惠筆電應用需求 上半年獲利倍增 EPS 2.66元

沖壓件廠安力 - KY(5223-TW) 受惠蘋果及非蘋陣營筆電需求，7 月營收以 2.03 億元改寫新高，安力 - KY 今 (10) 日公布上半年財報，稅後純益達 1.15 億元，年增 1.43 倍，每股純益 2.66 元，安力 - KY 為進行擴廠，下半年擬進行市場籌資。

安力 - KY 今年第 2 季營收 5.56 億元創新高，中止連 4 季衰退，第 2 季毛利率 39.21%，季增 13.45 個百分點，年增 11.46 個百分點，單季稅後後純益為 1.07 億元，創新高，季增 11.52 倍，年增 2.72 倍，每股純益 2.47 元。

安力 - KY 上半年營收 8.12 億元，毛利率為 34.97%，較去年同期 28.33% 大增 6.64 個百分點，稅後純益 1.15 億元，年增 1.43 倍，每股純益 2.66 元

安力 - KY 今年上半年出貨美系筆電客戶舊機種，7 月新舊機種一併大量出貨，營收衝上 2.03 億元，月增 13.93%，年增 52.14%，今年前 7 月營收 10.15 億元，年增 30.8%。

安力 - KY 目前訂單以筆電應用為主，客戶涵蓋台達電 (2308-TW)、蘋果等，訂單能見度達第 3 季，估營收可逐季成長，且近期開發家用娛樂新客戶應用，公司期待能在第三季起取得更高市占及出貨。

安力 - KY 也積極進行市場多元布局，鎖定中國內需市場，切入包含民生、5G 光纖、伺服器、電動車等領域，繼重慶廠擴廠後，浙江新廠已投入興建中，預計 2022 年完工。

已完工新廠部分，安力 - KY 2019 年底完成重慶二期廠房建設，增加粉體塗裝生產缐，董事長許振焜表示，產線完成後將可迎接中國內需汽車零組件市場需求。

安力 - KY 下半年也擬辦理市場籌資案，支應擴廠需求，目前公司尚未敲定以發行 CB 或辦理現金增資方式辦理。