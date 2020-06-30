台開全面改選公司派勝出 邱復生續任董座 練台生淡出

台開 (2841-TW) 今 (30) 日股東會完成董事全面改選，公司派大獲全勝，4 席董事全數由公司派拿下，隨後董事會並推選邱復生續任董事長，而原任副董事長的練台生未在本次董事改選中出線，今日同時解任副執行長。

台開今天股東會改選董事，選出 4 席董事、3 席獨立董事，4 席董事當選名單分別為邱復生、詹清渭、詹婷怡、葛福麟。其中邱復生、葛福麟、詹婷怡為法人鴻生投資公司代表，詹清渭則為法人麒麟船務代理有限公司代表，獨立董事當選人名單為，邱鏡淳、陳錦稷、洪榮一。

台開的前身為台灣省政府省營企業，自 1964 年成立以來，專責配合國家政策，辦理產業園區及國內土地公共工程開發業務，帶動台灣產業升級及園區轉型，但是，受政府委託開發的產業園區及公共工程，所需開發資金是由台開自行籌措支應並承擔鉅額資金包袱。台開 1999 年民營化以來，已向銀行完成還款 167.91 億元，目前仍有 62.53 億元以自有資金墊付。

近年來，台開以結合綠能科技與文化創意作為開發規劃核心理念，受業界極高的專注與評價，例如新竹新埔智能生態園區、南投草屯禪園區、金門工商休閒園區 BOT 案，以及花蓮光華樂活創意園區等，在目前台灣現有眾多的土地開發案中，獨樹一幟，具有區隔差異化的利基。