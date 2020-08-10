〈美股早盤〉川普簽紓困令續發失業補助 道瓊早盤漲近200點

在民主、共和兩黨的紓困案談判陷入膠著之際，美國總統川普上週六 (8 日) 簽署 4 項行政命令，續為數百萬美國民眾提供援助，週一 (10 日) 道瓊指數早盤漲近 200 點，納斯達克指數和標普 500 指數則小漲。

川普提出方案包含提供失業補助、延後薪資稅、減免學生貸款以及停止執行租戶遷離令等，其中，失業補助將為美國民眾提供每週 400 美元的額外失業救濟，較 7 月底到期方案的 600 美元更少。

川普舉動招致部分批評，紐約州長庫莫 (Andrew Cuomo) 便表示：「這在法律上站不住腳，行政命令無法代替法律，且光就行政命令來看，也無法滿足需求。」

哈佛大學憲法學教授 Laurence Tribe 也表示：「如果這真的能夠幫助民眾，那是很棒的事，但憲法對總統來說不是魔杖，川普承諾的一切只是天方夜譚。」

截至台北時間週一 (10 日)21 時許：

道瓊指數上漲 190.17 點或 0.59%，暫報 27623.65 點

那斯達克上漲 4.96 點或 0.05%，暫報 11015.94 點

標普 500 上漲 5.36 點或 0.16%，暫報 3356.64 點

費半上漲 4.38 點或 0.20%，暫報 2183.24 點

台積電 ADR 上漲 0.77% 至每股 80.65 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.548%

紐約輕原油上漲 1.36% 至每桶 41.78 美元

布蘭特原油上漲 0.97% 至每桶 44.83 美元

黃金上漲 0.72% 至每盎司 2042.70 美元

美元指數上漲 0.04% 至 93.45 點

道瓊早盤走勢 (圖：Investing.com)

焦點個股：

伊士曼柯達 (KODK-US) 早盤下跌 42.20％，至 8.60 美元。

由於公司高層爆出內線交易，美國政府旗下國際發展金融公司 (IDFC) 決定，暫緩對柯達發放聯邦政府提供的製藥貸款，直到內線交易疑雲獲得澄清。

為降低美國製藥業對中國、印度等海外供應國的長期依賴，川普政府 7 月底表示，為伊士曼柯達提供 7.65 億美元的聯邦貸款，以加快國內學名藥的生產及研發速度，該項貸款由政府旗下的 IDFC 負責撥款。

推特 (TWTR-US) 早盤上漲 3.04％，至 38.27 美元。

《華爾街日報》引述知情人士報導，推特已針對 TikTok 美國業務，與 TikTok 母企字節跳動 (Bytedance) 進行數週的收購談判，成為繼微軟 (MSFT-US) 後又一美企表達收購意願。

目前推特市值約 300 億美元，與 TikTok 相當，有專家質疑推特是否有能力買下 TikTok ，知情人士則稱，相較微軟市值，推特認為，公司規模較小意味著其不太可能和微軟一樣，面臨相同水平的反壟斷調查。

賽門房地產集團 (SPG-US) 早盤上漲 4.04％，至 64.70 美元。

《華爾街日報》報導，因應疫情衝擊，傳出亞馬遜 (AMZN-US) 已和賽門房地產集團接洽，計畫將百貨公司部分櫃點改為亞馬遜物流中心，以加快線上交付速度。

據了解，雙方擬將 JC Penny、西爾斯 (Sears) 的商店空間打造為亞馬遜的小型物流中心，不過目前還不清楚會使用到哪些空間，且最終未達協議的風險仍然存在。

每日關鍵經濟數據：

即將於台北時間 22:00 發布美國 6 月 JOLTS 職位空缺數據，前值 539.7 萬人

華爾街分析：

MUFG 銀行駐倫敦策略師 Lee Hardman 表示：「川普總統透過行政命令所提供的新刺激措施，比完全沒有任何方案來得更好，儘管民主和共和黨人在達成實質、長久解決方案上仍面臨巨大壓力，川普的方案為美國提供了權宜之計。」

Girard 首席投資長 Tim Chubb 表示：「過去幾個月，在歷經由科技股主導的強勁反彈後，對我來說，目前市場的催化劑將來自美國刺激方案 。」