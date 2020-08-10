公司價值被低估？波克夏Q2創紀錄買回51億美元自家股票

在股神巴菲特 (Warren Buffett) 眼中，似乎波克夏 (Berkshire Hathaway Inc.) 是當前最具吸引力的股票。

波克夏週六 (8 日) 宣布，第 2 季支出創紀錄的 51 億美元買回自家公司股票，而這一趨勢似乎持續到了 7 月。

這一庫藏規模是波克夏史上單季最大的買回金額，與去年第 4 季的 22 億美元相較，達到兩倍以上。即使這麼大手筆買回之後，公司手上還握有超過 1400 美元現金。

據 Edward Jones 的分析師 Jim Shanahan 估計，波克夏 7 月份回購了約 24 億美元股票。

巴菲特曾在 5 月初表示，他將保持高現金，以備應對疫情可能出現的任何轉向，對實施庫藏也沒有太大興趣。但是，在物色投資估值偏低的資產後，最後被自家公司的股票吸引。

波克夏的 A 類和 B 類股票在第一季暴跌了 19% 以上，第 2 季的表現仍落後給大盤。

波克夏最新發布的財報，公司營業利潤下降 10%，好於分析師預期，遠勝於 Keefe, Bruyette & Woods 所預測的 27% 跌幅。

自 3 月底美股觸底以來，波克夏大量投資了幾家已經反彈的公司，其中他們持有比重最大的普通股蘋果的股價，更是幾乎翻了一倍，亞馬遜漲幅也在 66% 以上，而摩根大通上漲超過 27%。

不過，波克夏仍警告，在疫情持續之下，仍會給企業帶來不確定性。「疫情所帶來的風險和不確定性，可能會影響我們未來的收入、現金流量和財務狀況。」

保險業就是一大遭受衝擊的產業，波克夏擁有保險業巨頭 Geico。波克夏表示，Geico 很可能會在 2020 年下半年和明年第一季之間，受到疫情流行的負面影響。