〈低軌衛星商機〉英國政府攜二大集團力挺OneWeb 搶全球衛星商機 台揚可望受惠

英國政府以及印度 Bharti、美國 Hughes 共同參與 OneWeb 投資，市場分析，在英國政府、二大跨國集團資源挹注下，將加速 OneWeb 重生，也有助未來在市場上取得可觀市占率，英國政府也可望藉此在衛星產業上取得話語權，國內衛星通訊設備台揚 (2314-TW) 與建漢 (3062-TW) 都是 OneWeb 供應鏈成員，將直接受惠。

外媒分析，現在各國戰略發展已擴展至宇宙，衛星勢必掀起各國新一輪的競賽，美國、中國、歐洲等各大經濟體進度均不落人後，提前佈局，但英國在脫歐後，喪失歐盟資源，為了不喪失國際影響力及話語權，因此啟動投資 OneWeb ，藉此加強商業航太領域的布局，據悉，英國政府更計畫 2030 年，要在商業航太市場取得 10% 市占率。

目前，國際各大知名企業紛紛投入衛星通訊領域，特斯拉 (Telsla) 創辦人馬斯克所成立的 SpaceX，衛星通訊計畫 Starlink 也即將商業化，為全球各大廠中進度最快，此外，臉書 (Facebook)、亞馬遜 (Amazon)、波音 (Boeing) 等各大廠，也都積極投入衛星通訊布局，顯見衛星商機可期。

而此次，英國政府找上的兩家集團也大有來頭，Bharti 集團旗下的 Bharti Airtel 是全球第三大行動營運商，在全球 18 個國家提供服務；休斯的母集團 Echostar (SATS-US)，則是一家提供衛星通信和網路服務的跨國企業，在英國政府力推及兩大集團加持下，均有助 OneWeb 擴張全球市占版圖。

鴻海 (2317-TW) 集團旗下台揚與 OneWeb 合作多年，共同開發低軌道衛星地面通訊設備，市場看好，在英國政府將衛星視為重要戰略發展政策，及二大集團資源推動下，有助 Oneweb 加速發展、擴大市場版圖。

先前 OneWeb 因新冠疫情經歷破產危機，不過 7 月初英國政府與印度電信運營商 Bharti 決議，各自出資 5 億美元取得 OneWeb 的 45% 股份，預計今年第四季完成交易。

低軌道衛星通訊是透過低軌衛星覆蓋整個地球，地面則以光纖和微小基地站接受訊號，一般手機就能互相通話，且具有全區覆蓋無死角等特性、應用廣泛，未來更可望成為新世代的行動寬頻骨幹。