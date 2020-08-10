〈安特羅展望〉破傷風+腸病毒疫苗陸續上市 今、明年營收可望顯著成長

疫苗廠國光生 (4142-TW) 旗下子公司安特羅生技 (6564-TE) 營運有斬獲，本季底將開始銷售破傷風疫苗，可貢獻營收百萬元，而腸病毒 71 型疫苗預計明年取證後，將可搶台灣自費市場，營收將突破億元關卡，今、明年成長可期。

腸病毒 71 型疫苗早期由國衛院研發，再技轉給國光生，國光生透過既有的細胞培養技術研發腸病毒 71 型疫苗至臨床一期，後續再授權給安特羅進行二、三期臨床試驗。未來腸病毒 71 型疫苗啟動銷售後，國光生與國衛院都可取得部分銷售權利金。

安特羅總經理張哲瑋表示，腸病毒疫苗日前在台完成臨床三期第 1 次期中分析，結果顯示，疫苗保護率達法規標準，預計明年上半年可取得藥證，並啟動銷售。

法人認為，雖然安特羅尚未提出腸病毒疫苗自費價格，若以目前中國腸病毒疫苗單價約 1300-1500 元計算，每位 5 歲以下新生兒需打 2 針，初期市場需求量約 20-30 萬人次，推估安特羅啟動疫苗銷售後，除可挹注約 9 億元營收，全年營運有機會虧轉盈。

破傷風疫苗部分，張哲瑋指出，過去破傷風疫苗是國光生進口疫苗後，轉給經銷商來銷售，不過安特羅將從 8 月開始取得國光生經銷權，法人估，每月約可挹注百萬元營收。

整體來看，安特羅今年將受惠破傷風疫苗開始銷售，營收將明顯成長，明年主要動能將來自腸病毒疫苗，今、明兩年營運看俏。